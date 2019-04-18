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Ученые узнали, сколько мужчин грустят после секса

Австралийские ученые провели исследование и узнали, сколько мужчин испытывают грусть после секса. По данным экспертов, ухудшение настроения наблюдалось у, примерно, 40% представителей сильного пола.

Ученые узнали, сколько мужчин грустят после секса

Ранее исследователи установили, что женщины после сексуальной близости склонны испытывать непонятное чувство грусти. Это психическое явление получило название «посткоитальный блюз» или «постсексуальная дисфория». Подобное происходит с 50% женщин. Недавно стало известно, что мужчины также сталкиваются с подобным.

Огорчение после близости, согласно исследованию, испытывали хотя бы один раз около 40% мужчин. У партнеров появлялась «грусть, слезливость, тревога, раздражение и желание ссориться с возлюбленной». 4% респондентов признались, что посткоитальный блюз у них появляется после каждого интимного процесса.

Ученые не могут точно определить механизм такого феномена, но полагают, что мужская меланхолия после полового акта может быть связана со снижением некоторых нейромедиаторов по завершению близости.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:35

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