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Япония признает сложности с присоединением Курильских островов

Правительство Японии перенесло с июня на поздний срок решение территориального вопроса, связанного с Курильскими островами. В стране признают, что соглашение по спорному региону сложно будет заключить.
Япония признает сложности с присоединением Курильских островов

Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Руководство государства планировало поднять вопрос во время встречи Синдзо Абэ с Владимиром Путиным. В Японии надеялись достичь компромисса по мирному договору, предоставляющего право на спорные территории – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, но пока продвижения не наблюдается. Японцы признают невозможность заключения такого соглашения.

Страна Восходящего Солнца претендует на Курильские острова, считая их своими «северными территориями», якобы незаконно присвоенными РФ. Разногласия в данном вопросе мешают Москве и Токио подписать мирный договор.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:15

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