Япония признает сложности с присоединением Курильских островов





Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Руководство государства планировало поднять вопрос во время встречи Синдзо Абэ с Владимиром Путиным. В Японии надеялись достичь компромисса по мирному договору, предоставляющего право на спорные территории – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, но пока продвижения не наблюдается. Японцы признают невозможность заключения такого соглашения.Страна Восходящего Солнца претендует на Курильские острова, считая их своими «северными территориями», якобы незаконно присвоенными РФ. Разногласия в данном вопросе мешают Москве и Токио подписать мирный договор.