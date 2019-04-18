Япония признает сложности с присоединением Курильских островов
Правительство Японии перенесло с июня на поздний срок решение территориального вопроса, связанного с Курильскими островами. В стране признают, что соглашение по спорному региону сложно будет заключить.
Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Руководство государства планировало поднять вопрос во время встречи Синдзо Абэ с Владимиром Путиным. В Японии надеялись достичь компромисса по мирному договору, предоставляющего право на спорные территории – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, но пока продвижения не наблюдается. Японцы признают невозможность заключения такого соглашения.
Страна Восходящего Солнца претендует на Курильские острова, считая их своими «северными территориями», якобы незаконно присвоенными РФ. Разногласия в данном вопросе мешают Москве и Токио подписать мирный договор.
Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Руководство государства планировало поднять вопрос во время встречи Синдзо Абэ с Владимиром Путиным. В Японии надеялись достичь компромисса по мирному договору, предоставляющего право на спорные территории – острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, но пока продвижения не наблюдается. Японцы признают невозможность заключения такого соглашения.
Страна Восходящего Солнца претендует на Курильские острова, считая их своими «северными территориями», якобы незаконно присвоенными РФ. Разногласия в данном вопросе мешают Москве и Токио подписать мирный договор.
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:15