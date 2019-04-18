Джону Сине предложили сыграть во втором «Отряде самоубийц»
Американскому рестлеру Джону Сине предложили сыграть во втором сезоне фантастического фильма «Отряд самоубийц». Пока актер в раздумьях, сообщает интернет-издание Variety.
Недавно стало известно, что с 41-летним Джоном Синой ведутся переговоры на счет киноленты «Отряд самоубийц». Ему предложено сыграть во втором сезоне популярного фильма. Если исполнитель согласится, то он будет в актерском составе вместе с Джеем Кортни, Идрисом Эльбом и Марго Робби.
Предположительно, съемки начнутся уже осенью текущего года. Ранее на официальном сайте была информация, что вторая часть станет полностью самостоятельным проектом, а не прямым сиквелом первого. Картина выйдет в августе 2021 года.
Недавно стало известно, что с 41-летним Джоном Синой ведутся переговоры на счет киноленты «Отряд самоубийц». Ему предложено сыграть во втором сезоне популярного фильма. Если исполнитель согласится, то он будет в актерском составе вместе с Джеем Кортни, Идрисом Эльбом и Марго Робби.
Предположительно, съемки начнутся уже осенью текущего года. Ранее на официальном сайте была информация, что вторая часть станет полностью самостоятельным проектом, а не прямым сиквелом первого. Картина выйдет в августе 2021 года.
Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:44