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Джону Сине предложили сыграть во втором «Отряде самоубийц»

Американскому рестлеру Джону Сине предложили сыграть во втором сезоне фантастического фильма «Отряд самоубийц». Пока актер в раздумьях, сообщает интернет-издание Variety.
Джону Сине предложили сыграть во втором «Отряде самоубийц»

Недавно стало известно, что с 41-летним Джоном Синой ведутся переговоры на счет киноленты «Отряд самоубийц». Ему предложено сыграть во втором сезоне популярного фильма. Если исполнитель согласится, то он будет в актерском составе вместе с Джеем Кортни, Идрисом Эльбом и Марго Робби.

Предположительно, съемки начнутся уже осенью текущего года. Ранее на официальном сайте была информация, что вторая часть станет полностью самостоятельным проектом, а не прямым сиквелом первого. Картина выйдет в августе 2021 года.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:44

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