Джону Сине предложили сыграть во втором «Отряде самоубийц»





Недавно стало известно, что с 41-летним Джоном Синой ведутся переговоры на счет киноленты «Отряд самоубийц». Ему предложено сыграть во втором сезоне популярного фильма. Если исполнитель согласится, то он будет в актерском составе вместе с Джеем Кортни, Идрисом Эльбом и Марго Робби.Предположительно, съемки начнутся уже осенью текущего года. Ранее на официальном сайте была информация, что вторая часть станет полностью самостоятельным проектом, а не прямым сиквелом первого. Картина выйдет в августе 2021 года.