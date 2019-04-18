В России планируют ввести новые налоги





Этот налог заменить платежи за сброс неочищенных стоков в водные объекты. Сбор стимулирует предприятия устанавливать очистительные сооружения и использовать современное оборудование на производстве. Государство помогает фирмам совершать модернизацию, путем выдачи субсидий на процентную ставку по кредитам на эти потребности.Известно, что Министерство финансов также хочет включить еще пять новых разделов в Налоговый Кодекс: экологический налог, сбор с пользователей автомобильных дорог, утилизационный сбор, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Это направлено на кодификацию действующих неналоговых платежей. Предприниматели, естественно, против таких нововведений, поскольку это увеличит расходы на содержание бизнеса и цены для клиентов. В случае введение новых налогов, за их неуплату также будет предусмотрено наказание, вплоть до уголовного.Однако Дмитрий Медведев пообещал, что ближайшие 6 лет нагрузка на предприятия и простых людей не изменится, фискальные выплаты не увеличатся.2018 год стал рекордным по налоговым поступления в бюджет России, которые составили 23 процента, а это 4 триллиона рублей плюсом. Не стоит забывать, что с начала этого года налог на добавленную стоимость вырос до 20 процентов, что привело к увеличению цен на все продукты и услуги.