АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Грязная посуда и просрочка – прокуратура проверила кухню детского сада в Никеле

В одном из детсадов Никеля Мурманской области прокуратура нашла множество проблем, связанных с питанием воспитанников. Сотрудники не домывали посуду и неправильно хранили продукты.

Грязная посуда и просрочка – прокуратура проверила кухню детского сада в Никеле

В середине апреля прокуратура Печенгского района проверила детский сад № 7 в Никеле. Сотрудники нашли множественные нарушения СанПиНа, касающиеся питания и уборки помещений. Оказалось, что работники кухни неверно хранили продукты – было нарушено товарное соседство, а температура на складе была выше допустимой нормы. Также здесь в полной мере не соблюдалось исполнение контрактов по поставке продуктов: возврат неликвидных товаров осуществлялся не всегда.

Обнаружился и факт халатности сотрудников сада в вопросах уборки. Так, посуда мылась недобросовестно, а столы для принятия пищи вытирались некачественно. Отметила инспекция и сильное отслаивание лакокрасочных покрытий от поверхности шкафов и тумб. По оценкам специалистов, такое состояние мебели исключает возможность нормальной уборки.

По итогам расследования, к дисциплинарной ответственности привлекли шестерых сотрудников детского сада. Об этом сообщили представители мурманской прокуратуры. Медицинский работник учреждения была оштрафована на 3 тысячи рублей за административное правонарушение.

Напомним, что неделей ранее в городе Полярные Зори Мурманской области 13 малышей от 3 до 5 лет заболели сальмонеллезом. Специалисты, расследующие дело, предполагают, что бацилла могла попасть в организм детей с одним из приемов пищи в детском саду.

По материалам: murmansk.aif.ru, tv21.ru



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: admin Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России с 1 мая появятся уменьшенные
Грязная посуда и просрочка –
Учёные выяснили, какие сигналы посылают
Николай Должанский бросил пить после
Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура
Валерия призналась, что иногда
«Две-три песни слушаю с удовольствием»:
Друг Ксении Собчак Константин Богомолов
Ольга Бузова оправдала лишний вес тем,
Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2»
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Московских младшеклассников ждет
Антон Гусев устроил драку в эфире
Ольга Бузова неожиданно заговорила об
Саймон Марданшин больше не может
Айза Анохина рассказала, что страдает
Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Дженнифер Лоуренс вернется к актерской
Синоптики сообщили, когда можно
«Он - строгий папа»: Виктория Боня
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Просмотреть все новости