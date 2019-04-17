Грязная посуда и просрочка – прокуратура проверила кухню детского сада в Никеле
В одном из детсадов Никеля Мурманской области прокуратура нашла множество проблем, связанных с питанием воспитанников. Сотрудники не домывали посуду и неправильно хранили продукты.
В середине апреля прокуратура Печенгского района проверила детский сад № 7 в Никеле. Сотрудники нашли множественные нарушения СанПиНа, касающиеся питания и уборки помещений. Оказалось, что работники кухни неверно хранили продукты – было нарушено товарное соседство, а температура на складе была выше допустимой нормы. Также здесь в полной мере не соблюдалось исполнение контрактов по поставке продуктов: возврат неликвидных товаров осуществлялся не всегда.
Обнаружился и факт халатности сотрудников сада в вопросах уборки. Так, посуда мылась недобросовестно, а столы для принятия пищи вытирались некачественно. Отметила инспекция и сильное отслаивание лакокрасочных покрытий от поверхности шкафов и тумб. По оценкам специалистов, такое состояние мебели исключает возможность нормальной уборки.
По итогам расследования, к дисциплинарной ответственности привлекли шестерых сотрудников детского сада. Об этом сообщили представители мурманской прокуратуры. Медицинский работник учреждения была оштрафована на 3 тысячи рублей за административное правонарушение.
Напомним, что неделей ранее в городе Полярные Зори Мурманской области 13 малышей от 3 до 5 лет заболели сальмонеллезом. Специалисты, расследующие дело, предполагают, что бацилла могла попасть в организм детей с одним из приемов пищи в детском саду.
По материалам: murmansk.aif.ru, tv21.ru
В середине апреля прокуратура Печенгского района проверила детский сад № 7 в Никеле. Сотрудники нашли множественные нарушения СанПиНа, касающиеся питания и уборки помещений. Оказалось, что работники кухни неверно хранили продукты – было нарушено товарное соседство, а температура на складе была выше допустимой нормы. Также здесь в полной мере не соблюдалось исполнение контрактов по поставке продуктов: возврат неликвидных товаров осуществлялся не всегда.
Обнаружился и факт халатности сотрудников сада в вопросах уборки. Так, посуда мылась недобросовестно, а столы для принятия пищи вытирались некачественно. Отметила инспекция и сильное отслаивание лакокрасочных покрытий от поверхности шкафов и тумб. По оценкам специалистов, такое состояние мебели исключает возможность нормальной уборки.
По итогам расследования, к дисциплинарной ответственности привлекли шестерых сотрудников детского сада. Об этом сообщили представители мурманской прокуратуры. Медицинский работник учреждения была оштрафована на 3 тысячи рублей за административное правонарушение.
Напомним, что неделей ранее в городе Полярные Зори Мурманской области 13 малышей от 3 до 5 лет заболели сальмонеллезом. Специалисты, расследующие дело, предполагают, что бацилла могла попасть в организм детей с одним из приемов пищи в детском саду.
По материалам: murmansk.aif.ru, tv21.ru
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Добавил: admin Сегодня, 22:30