Политолог рассказал, какие изменения произошли в Крыму за пять лет





Пять лет назад жители Крыма принято решение о присоединении к Российской Федерации. Спустя это время специалисты могут подвести первые итоги. О развитии новых инфраструктурных проектов и построении Крымского моста знают все, однако есть сферы, о которых большинство людей и не догадывается. Работник науки Владимир Джаралла рассказал, что в Крыму преобразилась медицина, ведь появилось новое оборудование и опытные врачи. Диагнозы определяются быстро, так как анализы проводятся за считанные минуты.Джаралла обратил внимание и на решение проблемы суточных вод. До воссоединения с Россией она вообще не рассматривалась, а теперь уже запускаются проекты по строительству новых современных очистных сооружений. Также политолог добавил, что иностранные инвесторы так и не смогли понять, что Крым это "SPA".В заключение Владимир Джаралла сказал, что за пять лет улучшилась энергетика, появился аэропорт, мост электроника и добавился транспорт. Крымчане довольны своим выбором, ведь осознают перспективы жизни в составе России.