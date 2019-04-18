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Специалисты рассказали о главных правилах бега для начинающих

Бег позволяет укрепить здоровье и избавиться от лишнего веса, однако не все начинающие спортсмены знают, как правильно заниматься этим видом спорта на начальном этапе. Специалисты рассказали об основных правилах оздоровительного фитнеса.
Специалисты рассказали о главных правилах бега для начинающих

Эксперты советуют приобрести для пробежки удобную обувь с учетом дорожного покрытия. В качестве одежды для бега лучше всего выбрать свободные вещи, например, брюки и куртку, хорошо удерживающие тепло в ветреную или холодную погоду. Летом предпочтительней специальная футболка, способствующая охлаждению тела и испарению влаги. В жаркую погоду бегуну нужен головной убор для защиты от солнечных лучей.

Начинающему спортсмену специалисты рекомендуют ограничиться малыми нагрузками. Достаточно совершать небольшие пробежки 3-4 раз в неделю, чтобы организм смог привыкнуть к такой оздоровительной процедуре. Постепенно следует переходить на ежедневные занятия, но чередовать короткие и длинные дистанции, давая себе возможность восстановиться. Начинать нужно с 10 минут бега с переходом на быструю ходьбу, а со временем увеличить длительность до 20-30 минут.

Пробежки, отмечают эксперты, очень полезны для укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы. Занятия этим видом спорта позволяют поддерживать вес в норме, улучшают самочувствие, придают бодрости, поднимают настроение. Людям, страдающим проблемами опорно-двигательного аппарата, советуют не злоупотреблять бегом.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:01

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