Специалисты рассказали о главных правилах бега для начинающих
Бег позволяет укрепить здоровье и избавиться от лишнего веса, однако не все начинающие спортсмены знают, как правильно заниматься этим видом спорта на начальном этапе. Специалисты рассказали об основных правилах оздоровительного фитнеса.
Эксперты советуют приобрести для пробежки удобную обувь с учетом дорожного покрытия. В качестве одежды для бега лучше всего выбрать свободные вещи, например, брюки и куртку, хорошо удерживающие тепло в ветреную или холодную погоду. Летом предпочтительней специальная футболка, способствующая охлаждению тела и испарению влаги. В жаркую погоду бегуну нужен головной убор для защиты от солнечных лучей.
Начинающему спортсмену специалисты рекомендуют ограничиться малыми нагрузками. Достаточно совершать небольшие пробежки 3-4 раз в неделю, чтобы организм смог привыкнуть к такой оздоровительной процедуре. Постепенно следует переходить на ежедневные занятия, но чередовать короткие и длинные дистанции, давая себе возможность восстановиться. Начинать нужно с 10 минут бега с переходом на быструю ходьбу, а со временем увеличить длительность до 20-30 минут.
Пробежки, отмечают эксперты, очень полезны для укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы. Занятия этим видом спорта позволяют поддерживать вес в норме, улучшают самочувствие, придают бодрости, поднимают настроение. Людям, страдающим проблемами опорно-двигательного аппарата, советуют не злоупотреблять бегом.
Эксперты советуют приобрести для пробежки удобную обувь с учетом дорожного покрытия. В качестве одежды для бега лучше всего выбрать свободные вещи, например, брюки и куртку, хорошо удерживающие тепло в ветреную или холодную погоду. Летом предпочтительней специальная футболка, способствующая охлаждению тела и испарению влаги. В жаркую погоду бегуну нужен головной убор для защиты от солнечных лучей.
Начинающему спортсмену специалисты рекомендуют ограничиться малыми нагрузками. Достаточно совершать небольшие пробежки 3-4 раз в неделю, чтобы организм смог привыкнуть к такой оздоровительной процедуре. Постепенно следует переходить на ежедневные занятия, но чередовать короткие и длинные дистанции, давая себе возможность восстановиться. Начинать нужно с 10 минут бега с переходом на быструю ходьбу, а со временем увеличить длительность до 20-30 минут.
Пробежки, отмечают эксперты, очень полезны для укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы. Занятия этим видом спорта позволяют поддерживать вес в норме, улучшают самочувствие, придают бодрости, поднимают настроение. Людям, страдающим проблемами опорно-двигательного аппарата, советуют не злоупотреблять бегом.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:01