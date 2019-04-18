Специалисты рассказали о главных правилах бега для начинающих





Эксперты советуют приобрести для пробежки удобную обувь с учетом дорожного покрытия. В качестве одежды для бега лучше всего выбрать свободные вещи, например, брюки и куртку, хорошо удерживающие тепло в ветреную или холодную погоду. Летом предпочтительней специальная футболка, способствующая охлаждению тела и испарению влаги. В жаркую погоду бегуну нужен головной убор для защиты от солнечных лучей.Начинающему спортсмену специалисты рекомендуют ограничиться малыми нагрузками. Достаточно совершать небольшие пробежки 3-4 раз в неделю, чтобы организм смог привыкнуть к такой оздоровительной процедуре. Постепенно следует переходить на ежедневные занятия, но чередовать короткие и длинные дистанции, давая себе возможность восстановиться. Начинать нужно с 10 минут бега с переходом на быструю ходьбу, а со временем увеличить длительность до 20-30 минут.Пробежки, отмечают эксперты, очень полезны для укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы. Занятия этим видом спорта позволяют поддерживать вес в норме, улучшают самочувствие, придают бодрости, поднимают настроение. Людям, страдающим проблемами опорно-двигательного аппарата, советуют не злоупотреблять бегом.