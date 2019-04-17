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Ольга Бузова оправдала лишний вес тем, что у неё «тяжёлая кость»

Популярная ныне Ольга Бузова решила оправдать свой лишний вес тем, что у неё «тяжёлая кость». Об этом звезда заявила на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы фолловеров.

Ольга Бузова оправдала лишний вес тем, что у неё «тяжёлая кость»


Ольга Бузова в последнее время стала выглядеть заметно хуже, считают её поклонники, а также слегка набрала в весе. На вопросы подписчиков певица недавно заявила, что у неё просто «тяжёлая кость», поэтому нынешние 57-59 килограммов для неё норма. После такого ответа знаменитости многие просто посмеялись над ней, ведь считают, что понятия «тяжёлая кость» не существует, а певицы просто не знает, как ещё оправдать лишние килограммы.

Ольга Бузова оправдала лишний вес тем, что у неё «тяжёлая кость»


Некоторые подписчики снова вспомнили о недавних слухах о возможной беременности Ольги Бузовой, и решили, что слегка поправившаяся фигура ведущей «Дома-2» в очередной раз подтверждает, что это не домыслы, а на самом деле так.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:31

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