Ольга Бузова оправдала лишний вес тем, что у неё «тяжёлая кость»





Ольга Бузова в последнее время стала выглядеть заметно хуже, считают её поклонники, а также слегка набрала в весе. На вопросы подписчиков певица недавно заявила, что у неё просто «тяжёлая кость», поэтому нынешние 57-59 килограммов для неё норма. После такого ответа знаменитости многие просто посмеялись над ней, ведь считают, что понятия «тяжёлая кость» не существует, а певицы просто не знает, как ещё оправдать лишние килограммы.Некоторые подписчики снова вспомнили о недавних слухах о возможной беременности Ольги Бузовой, и решили, что слегка поправившаяся фигура ведущей «Дома-2» в очередной раз подтверждает, что это не домыслы, а на самом деле так.