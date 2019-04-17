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Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2» ещё 8 лет

Участник скандального проекта «Дом-2» Илья Яббаров ещё 8 лет не сможет уйти с телестройки из-за новых договорённостей. Об этом мужчина рассказал сам, сообщив о подписании очередного контракта с руководством.

Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2» ещё 8 лет


Илья Яббаров поспешил обрадовать своих поклонников тем, что не уйдёт с телестройки «Дом-2» ещё как минимум 8 лет. Именно на такой срок участник скандального проекта перезаключил контракт с руководством, а значит боятся оказаться за воротами ему больше не нужно. Кроме того, проектант также напомнил фанатам, что они с Маргаритой Ларченко переходят с Поляны на новое шоу «Спаси свою любовь».

Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2» ещё 8 лет


Пользователи Сети не удивились тому, что руководство проекта решило заключить сразу такой длительный контракт с Яббаровым, ведь своими скандальными отношениями и поступками мужчина приносит шоу большие рейтинги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:17

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