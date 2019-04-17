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В России с 1 мая появятся уменьшенные дорожные знаки

На дорогах России, согласно предложенным Росстандартом поправкам, с 1 мая 2019 года изменят знаки. Размеры некоторых указателей уменьшаться до 40x40 см.
В России с 1 мая появятся уменьшенные дорожные знаки

В настоящее время дорожный знак не может быть меньше 60x60 см, но новый ГОСТ изменил параметры, передает «ПолитЭксперт». Специалисты несколько лет назад впервые заговорили о необходимости снизить стандартные размеры указателей, рассчитав, что их производство позволит сэкономить до 40% бюджетных средств.

Перед внедрением новых норм Росстандарт провел эксперимент, установив уменьшенные знаки на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Как выяснилось, изменения параметров указателя остались незамеченными многими водителями, а кто обращал на это внимание, заявлял, что нововведение не мешает движению. Уменьшенные знаки не изменили уровень безопасности на дорогах, также они не доставляют неудобств пешеходам.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:01

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