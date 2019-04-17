АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Саймон Марданшин больше не может контролировать эмоции из-за истощения

Участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин больше не может контролировать свои эмоции. Из-за изнурительной подготовки к предстоящим соревнованиям по бодибилдингу молодой человек довёл себя практически до истощения, что уже сказалось на его взаимоотношениях с Анастасией Якуб.

Саймон Марданшин больше не может контролировать эмоции из-за истощения


Саймон Марданшин на днях продемонстрировал то, что больше не может контролировать свои эмоции. Особенно это проявляется в отношениях с Анастасией Якуб, которая своим поведением и якобы молчанием стала сильно раздражать участника. Любые попытки девушки спокойно поговорить с любимым об его настроении заканчиваются криками Марданшина, который уже сломал фонарный столб и лавочку.

Саймон Марданшин больше не может контролировать эмоции из-за истощения


Зрители считают, что и без того нервный Саймон Марданшин больше не может контролировать свои эмоции из-за жёстких ограничений в питании, а также физических нагрузок.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова оправдала лишний вес тем,
Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2»
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Московских младшеклассников ждет
Антон Гусев устроил драку в эфире
Ольга Бузова неожиданно заговорила об
Саймон Марданшин больше не может
Айза Анохина рассказала, что страдает
Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Дженнифер Лоуренс вернется к актерской
Синоптики сообщили, когда можно
«Он - строгий папа»: Виктория Боня
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Модного эксперта заинтересовала
Эксперты: Сексуальные позиции с
Кит Харингтон решил послать всех
Специалисты: Количество поддельных
Caviar продемонстрировал концепт
Яна Рудковская не обижается на Алёну
Genesis показал новый концепткар Mint
Компания Mercedes-Benz решила отозвать
Просмотреть все новости