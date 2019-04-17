Саймон Марданшин больше не может контролировать эмоции из-за истощения

Саймон Марданшин на днях продемонстрировал то, что больше не может контролировать свои эмоции. Особенно это проявляется в отношениях с Анастасией Якуб, которая своим поведением и якобы молчанием стала сильно раздражать участника. Любые попытки девушки спокойно поговорить с любимым об его настроении заканчиваются криками Марданшина, который уже сломал фонарный столб и лавочку.Зрители считают, что и без того нервный Саймон Марданшин больше не может контролировать свои эмоции из-за жёстких ограничений в питании, а также физических нагрузок.