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Учёные выяснили, какие сигналы посылают бородатые мужчины

Австралийские учёные провели исследование и выяснили, какие сигналы посылают бородатые мужчины. Статью об этом исследовании опубликовали в издании Psychological Science.
Учёные выяснили, какие сигналы посылают бородатые мужчины

Перед учёными стояла задача выяснить, какую роль растительность на лице мужчины играет в современном мире. С этой целью 227 участников попросили максимально быстро оценить эмоции мужчин, изображённых на снимках. Фотографии были четырёх видов: бритые мужчины, бородатые мужчины, изображающие эмоции счастья и гнева. Исследование показало, что эмоции гнева быстрее распознавали на бородатых лицах, а эмоции счастья – на бритых лицах.

На втором этапе исследования злые лица заменили на грустные. Результаты оказались такими: грустные эмоции распознавали быстрее на бритых лицах. На третьем этапе выяснилось, что бородатые мужчины более социальны, чем бритые.

В завершении отчёта об исследовании, учёные добавили: «Бородатые мужчины могут передавать командное присутствие. Особенно ярко это выражается, когда мужчина испытывает гнев или расстройство. Такая грубость легко может быть нейтрализована улыбкой».



 
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Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 22:05

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