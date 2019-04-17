Учёные выяснили, какие сигналы посылают бородатые мужчины
Австралийские учёные провели исследование и выяснили, какие сигналы посылают бородатые мужчины. Статью об этом исследовании опубликовали в издании Psychological Science.
Перед учёными стояла задача выяснить, какую роль растительность на лице мужчины играет в современном мире. С этой целью 227 участников попросили максимально быстро оценить эмоции мужчин, изображённых на снимках. Фотографии были четырёх видов: бритые мужчины, бородатые мужчины, изображающие эмоции счастья и гнева. Исследование показало, что эмоции гнева быстрее распознавали на бородатых лицах, а эмоции счастья – на бритых лицах.
На втором этапе исследования злые лица заменили на грустные. Результаты оказались такими: грустные эмоции распознавали быстрее на бритых лицах. На третьем этапе выяснилось, что бородатые мужчины более социальны, чем бритые.
В завершении отчёта об исследовании, учёные добавили: «Бородатые мужчины могут передавать командное присутствие. Особенно ярко это выражается, когда мужчина испытывает гнев или расстройство. Такая грубость легко может быть нейтрализована улыбкой».
Перед учёными стояла задача выяснить, какую роль растительность на лице мужчины играет в современном мире. С этой целью 227 участников попросили максимально быстро оценить эмоции мужчин, изображённых на снимках. Фотографии были четырёх видов: бритые мужчины, бородатые мужчины, изображающие эмоции счастья и гнева. Исследование показало, что эмоции гнева быстрее распознавали на бородатых лицах, а эмоции счастья – на бритых лицах.
На втором этапе исследования злые лица заменили на грустные. Результаты оказались такими: грустные эмоции распознавали быстрее на бритых лицах. На третьем этапе выяснилось, что бородатые мужчины более социальны, чем бритые.
В завершении отчёта об исследовании, учёные добавили: «Бородатые мужчины могут передавать командное присутствие. Особенно ярко это выражается, когда мужчина испытывает гнев или расстройство. Такая грубость легко может быть нейтрализована улыбкой».
Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 22:05