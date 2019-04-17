Учёные выяснили, какие сигналы посылают бородатые мужчины





Перед учёными стояла задача выяснить, какую роль растительность на лице мужчины играет в современном мире. С этой целью 227 участников попросили максимально быстро оценить эмоции мужчин, изображённых на снимках. Фотографии были четырёх видов: бритые мужчины, бородатые мужчины, изображающие эмоции счастья и гнева. Исследование показало, что эмоции гнева быстрее распознавали на бородатых лицах, а эмоции счастья – на бритых лицах.На втором этапе исследования злые лица заменили на грустные. Результаты оказались такими: грустные эмоции распознавали быстрее на бритых лицах. На третьем этапе выяснилось, что бородатые мужчины более социальны, чем бритые.В завершении отчёта об исследовании, учёные добавили: «Бородатые мужчины могут передавать командное присутствие. Особенно ярко это выражается, когда мужчина испытывает гнев или расстройство. Такая грубость легко может быть нейтрализована улыбкой».