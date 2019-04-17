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Специалисты назвали способы предотвращения инсульта

Специалисты назвали метод предотвращения инсульта. Зная клинические признаки заболевания, можно прибегнуть к нескольким способам избежать опасное заболевание.
Специалисты назвали способы предотвращения инсульта

Инсульту предшествуют разные признаки. Даже у одного человека может наблюдаться несколько разных прединсультных состояний. Чтобы понять, как его избежать, необходимо осознать причины его возникновения. К инсульту приводят тромбы, которые образуются внутри сосуда. Большие сгустки могут закупорить сосуд, и это приведет и инфаркту органа, в котором случился сбой. Для предотвращения формирования большого тромба необходимо принять аспирин. Этот препарат снижает способность тромбоцитов склеиваться. Также эффективны в профилактике инсульта препараты, которые борются с тромбозом.

Но в любом случае необходимо обратится к специалисту для консультации и назначения оптимального лечения. Самостоятельная терапия или профилактика может привести к плачевным последствиям.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:07

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