Специалисты назвали способы предотвращения инсульта





Инсульту предшествуют разные признаки. Даже у одного человека может наблюдаться несколько разных прединсультных состояний. Чтобы понять, как его избежать, необходимо осознать причины его возникновения. К инсульту приводят тромбы, которые образуются внутри сосуда. Большие сгустки могут закупорить сосуд, и это приведет и инфаркту органа, в котором случился сбой. Для предотвращения формирования большого тромба необходимо принять аспирин. Этот препарат снижает способность тромбоцитов склеиваться. Также эффективны в профилактике инсульта препараты, которые борются с тромбозом.Но в любом случае необходимо обратится к специалисту для консультации и назначения оптимального лечения. Самостоятельная терапия или профилактика может привести к плачевным последствиям.