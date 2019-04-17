Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
Бразильские исследователи изучили распространенные мифы о зачатии ребенка, включая вопрос, играют ли роль в этом процессе «постельные» позиции. Ученые утверждают, сексуальные позы, позволяющие мужскому половому органу глубже проникать во влагалище, не увеличивают шансы на беременность.
Об этом специалисты Комитета бразильской федерации акушерских ассоциаций по эндокринной гинекологии упомянули в своем отчете, основанном на анализе различных рекомендаций по фертильности. Многие считают, что поза «миссионер» значительно увеличивает вероятность успешного оплодотворения, так как сперма попадает ближе к шейке матки. Некоторые женщины уверены, шанс зачать ребенка повышается, если после секса лежать на спине с поднятыми вверх ногами. Однако эксперты называют оба утверждения мифами, не имеющими научного обоснования. Неверным является мнение о необходимости заниматься сексом через день, якобы в этом случае сперма будет находиться в оптимальном для оплодотворения состоянии. Частая эякуляция, как считают многие, снижает количество сперматозоидов и их активность, но и к этому ученые относятся критически.
Парам, желающим зачать ребенка, следует учитывать ряд факторов. Нужно помнить, что женщины с возрастом не становятся более фертильными, у них есть «плодородное окно». Наилучшие шансы забеременеть - шесть дней до дня овуляции. У зрелых мужчин показатель плодовитости падает. Диета не повышает женскую фертильность, но благотворно влияет на мужскую. Смазки убивают сперматозоиды, однако натуральные масла не влияют на их активность.
Об этом специалисты Комитета бразильской федерации акушерских ассоциаций по эндокринной гинекологии упомянули в своем отчете, основанном на анализе различных рекомендаций по фертильности. Многие считают, что поза «миссионер» значительно увеличивает вероятность успешного оплодотворения, так как сперма попадает ближе к шейке матки. Некоторые женщины уверены, шанс зачать ребенка повышается, если после секса лежать на спине с поднятыми вверх ногами. Однако эксперты называют оба утверждения мифами, не имеющими научного обоснования. Неверным является мнение о необходимости заниматься сексом через день, якобы в этом случае сперма будет находиться в оптимальном для оплодотворения состоянии. Частая эякуляция, как считают многие, снижает количество сперматозоидов и их активность, но и к этому ученые относятся критически.
Парам, желающим зачать ребенка, следует учитывать ряд факторов. Нужно помнить, что женщины с возрастом не становятся более фертильными, у них есть «плодородное окно». Наилучшие шансы забеременеть - шесть дней до дня овуляции. У зрелых мужчин показатель плодовитости падает. Диета не повышает женскую фертильность, но благотворно влияет на мужскую. Смазки убивают сперматозоиды, однако натуральные масла не влияют на их активность.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:05