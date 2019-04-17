Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие





Об этом специалисты Комитета бразильской федерации акушерских ассоциаций по эндокринной гинекологии упомянули в своем отчете, основанном на анализе различных рекомендаций по фертильности. Многие считают, что поза «миссионер» значительно увеличивает вероятность успешного оплодотворения, так как сперма попадает ближе к шейке матки. Некоторые женщины уверены, шанс зачать ребенка повышается, если после секса лежать на спине с поднятыми вверх ногами. Однако эксперты называют оба утверждения мифами, не имеющими научного обоснования. Неверным является мнение о необходимости заниматься сексом через день, якобы в этом случае сперма будет находиться в оптимальном для оплодотворения состоянии. Частая эякуляция, как считают многие, снижает количество сперматозоидов и их активность, но и к этому ученые относятся критически.Парам, желающим зачать ребенка, следует учитывать ряд факторов. Нужно помнить, что женщины с возрастом не становятся более фертильными, у них есть «плодородное окно». Наилучшие шансы забеременеть - шесть дней до дня овуляции. У зрелых мужчин показатель плодовитости падает. Диета не повышает женскую фертильность, но благотворно влияет на мужскую. Смазки убивают сперматозоиды, однако натуральные масла не влияют на их активность.