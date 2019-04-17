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Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
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Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие

Бразильские исследователи изучили распространенные мифы о зачатии ребенка, включая вопрос, играют ли роль в этом процессе «постельные» позиции. Ученые утверждают, сексуальные позы, позволяющие мужскому половому органу глубже проникать во влагалище, не увеличивают шансы на беременность.
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие

Об этом специалисты Комитета бразильской федерации акушерских ассоциаций по эндокринной гинекологии упомянули в своем отчете, основанном на анализе различных рекомендаций по фертильности. Многие считают, что поза «миссионер» значительно увеличивает вероятность успешного оплодотворения, так как сперма попадает ближе к шейке матки. Некоторые женщины уверены, шанс зачать ребенка повышается, если после секса лежать на спине с поднятыми вверх ногами. Однако эксперты называют оба утверждения мифами, не имеющими научного обоснования. Неверным является мнение о необходимости заниматься сексом через день, якобы в этом случае сперма будет находиться в оптимальном для оплодотворения состоянии. Частая эякуляция, как считают многие, снижает количество сперматозоидов и их активность, но и к этому ученые относятся критически.

Парам, желающим зачать ребенка, следует учитывать ряд факторов. Нужно помнить, что женщины с возрастом не становятся более фертильными, у них есть «плодородное окно». Наилучшие шансы забеременеть - шесть дней до дня овуляции. У зрелых мужчин показатель плодовитости падает. Диета не повышает женскую фертильность, но благотворно влияет на мужскую. Смазки убивают сперматозоиды, однако натуральные масла не влияют на их активность.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:05

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