Дженнифер Лоуренс вернется к актерской карьере





Более 13 лет назад Дженнифер Шрейдер Лоуренс начала свою актерскую карьеру в телепроекте «Городская компания». Некоторое время назад было известно, что 28-летняя звезда «Голодных игр» находится в отпуске, во время которого она занималась общественной деятельностью. Однако теперь актриса обрадовала своих поклонников, объявив о возвращении к съемкам в кино.На этот раз Лоуренс сыграет в новом драматическом фильме. Подробности пока неизвестны, но интернет-издание The Daily Mail сообщает, что режиссером станет Лила Нойгебауэр. Съемки начнутся летом текущего года в Новом Орлеане.