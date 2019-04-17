Дженнифер Лоуренс вернется к актерской карьере
Американская актриса кино и телевидения Дженнифер Лоуренс сыграет в новом драматическом фильме Лилы Нойгебауер. Данная кинолента станет для нее дебютом в полнометражке.
Более 13 лет назад Дженнифер Шрейдер Лоуренс начала свою актерскую карьеру в телепроекте «Городская компания». Некоторое время назад было известно, что 28-летняя звезда «Голодных игр» находится в отпуске, во время которого она занималась общественной деятельностью. Однако теперь актриса обрадовала своих поклонников, объявив о возвращении к съемкам в кино.
На этот раз Лоуренс сыграет в новом драматическом фильме. Подробности пока неизвестны, но интернет-издание The Daily Mail сообщает, что режиссером станет Лила Нойгебауэр. Съемки начнутся летом текущего года в Новом Орлеане.
Более 13 лет назад Дженнифер Шрейдер Лоуренс начала свою актерскую карьеру в телепроекте «Городская компания». Некоторое время назад было известно, что 28-летняя звезда «Голодных игр» находится в отпуске, во время которого она занималась общественной деятельностью. Однако теперь актриса обрадовала своих поклонников, объявив о возвращении к съемкам в кино.
На этот раз Лоуренс сыграет в новом драматическом фильме. Подробности пока неизвестны, но интернет-издание The Daily Mail сообщает, что режиссером станет Лила Нойгебауэр. Съемки начнутся летом текущего года в Новом Орлеане.
Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:41