Яна Рудковская не обижается на Алёну Водонаеву за оскорбления по поводу «заработка» на сыне





Яна Рудковская сдержанно и тактично отреагировала на оскорбления Алёны Водонаевой по поводу «заработка» музыкального продюсера на маленьком сыне. Супруга Евгения Плющенко написала большой, но очень понятный пост, в котором заговорила об экс-участнице «Дома-2», как о милой и симпатичной женщине, которая не успела выйти замуж, как уже развелась. Кроме того, Рудковская призналась, что даже и не подозревала наличия у ведущей ребёнка.Со слов музыкального продюсера, за детство своего сына она совершенно спокойна и радуется, что Гном Гномыч знает цену деньгам и труду каждого человека, ведь научился уважать его уже давно. Кроме того, ничего плохого в финансовой состоятельности маленького мальчика, не знающего нужды ни в чём, она не видит.