Яна Рудковская не обижается на Алёну Водонаеву за оскорбления по поводу «заработка» на сыне
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская не обижается на Алёну Водонаеву за оскорбления по поводу «заработка» той на сыне. Со слов супруги Евгения Плющенко, она радуется, ведь знает, что маленький сын в свои годы знает цену деньгам и учится уважать любой труд.
Яна Рудковская сдержанно и тактично отреагировала на оскорбления Алёны Водонаевой по поводу «заработка» музыкального продюсера на маленьком сыне. Супруга Евгения Плющенко написала большой, но очень понятный пост, в котором заговорила об экс-участнице «Дома-2», как о милой и симпатичной женщине, которая не успела выйти замуж, как уже развелась. Кроме того, Рудковская призналась, что даже и не подозревала наличия у ведущей ребёнка.
Со слов музыкального продюсера, за детство своего сына она совершенно спокойна и радуется, что Гном Гномыч знает цену деньгам и труду каждого человека, ведь научился уважать его уже давно. Кроме того, ничего плохого в финансовой состоятельности маленького мальчика, не знающего нужды ни в чём, она не видит.
Яна Рудковская сдержанно и тактично отреагировала на оскорбления Алёны Водонаевой по поводу «заработка» музыкального продюсера на маленьком сыне. Супруга Евгения Плющенко написала большой, но очень понятный пост, в котором заговорила об экс-участнице «Дома-2», как о милой и симпатичной женщине, которая не успела выйти замуж, как уже развелась. Кроме того, Рудковская призналась, что даже и не подозревала наличия у ведущей ребёнка.
Со слов музыкального продюсера, за детство своего сына она совершенно спокойна и радуется, что Гном Гномыч знает цену деньгам и труду каждого человека, ведь научился уважать его уже давно. Кроме того, ничего плохого в финансовой состоятельности маленького мальчика, не знающего нужды ни в чём, она не видит.