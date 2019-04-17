Синоптики сообщили, когда можно высаживать картошку
Научный руководитель Гидрометеорологического центра Роман Вильфанд рекомендует россиянам не торопиться высаживать картошку. Это относится в основном к европейской части РФ.
Согласно метеорологическим данным, первая декада неблагоприятна для высадки овощей. Желающим получить хороший урожай, лучше начать посадку в начале второй декады. Это связано с заморозками до -4 градусов, которые ожидаются на юге страны.
Однако в мае температура воздуха прогреется до +20 градусов по Цельсию и выше. Именно этом период самый благоприятный для огородных дел.
Согласно метеорологическим данным, первая декада неблагоприятна для высадки овощей. Желающим получить хороший урожай, лучше начать посадку в начале второй декады. Это связано с заморозками до -4 градусов, которые ожидаются на юге страны.
Однако в мае температура воздуха прогреется до +20 градусов по Цельсию и выше. Именно этом период самый благоприятный для огородных дел.
Другое
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:32