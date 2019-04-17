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Писатель Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Дмитрий Быков попал в клинику Уфы с подозрением на инсульт. По последним сведениям, писателя ввели в состояние искусственной комы.
Писатель Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Как заявил Игорь Молчанов, главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава, такое решение принял консилиум врачей. Состояние знаменитого пациента медики оценивают как тяжелое и отмечают, что его перевод в Москву является необоснованным, и в этом нет необходимости. Сейчас писатель, введенный в состояние медикаментозной комы, подключен к аппарату искусственного дыхания.

Быков, как сообщает источник, почувствовал недомогание в самолете по дороге в Уфу. Писателя экстренно доставили в больницу башкирской столицы. Причиной госпитализации знаменитости многие СМИ называли инсульт или отек мозга, но близкие опровергли эти слухи.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:31

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