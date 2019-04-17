Писатель Дмитрий Быков введен в искусственную кому





Как заявил Игорь Молчанов, главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава, такое решение принял консилиум врачей. Состояние знаменитого пациента медики оценивают как тяжелое и отмечают, что его перевод в Москву является необоснованным, и в этом нет необходимости. Сейчас писатель, введенный в состояние медикаментозной комы, подключен к аппарату искусственного дыхания.Быков, как сообщает источник, почувствовал недомогание в самолете по дороге в Уфу. Писателя экстренно доставили в больницу башкирской столицы. Причиной госпитализации знаменитости многие СМИ называли инсульт или отек мозга, но близкие опровергли эти слухи.