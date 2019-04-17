Sony ввели новую цензуру на эротический контент в играх PS4





Будут введены ограничение на «обнаженку» и содержание наготы в играх для платформы PlayStation. Это сделано для устранения негативного воздействия эротических сцен на подрастающее поколение.Японские разработчики игр негативно отреагировали на введённые ограничения Sony. Они утверждают, что это ущемляет их права и не позволяет раскрыть свое творчество. Но компания настояла, что несет ответственность за предоставляемый контент перед игроками, поэтому не откажется от нововведения.