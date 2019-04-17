Sony ввели новую цензуру на эротический контент в играх PS4
Компания Sony ужесточила контроль над эротическим контентом в играх для PS4. Это связано со страхом навредить репутации фирмы.
Будут введены ограничение на «обнаженку» и содержание наготы в играх для платформы PlayStation. Это сделано для устранения негативного воздействия эротических сцен на подрастающее поколение.
Японские разработчики игр негативно отреагировали на введённые ограничения Sony. Они утверждают, что это ущемляет их права и не позволяет раскрыть свое творчество. Но компания настояла, что несет ответственность за предоставляемый контент перед игроками, поэтому не откажется от нововведения.
Будут введены ограничение на «обнаженку» и содержание наготы в играх для платформы PlayStation. Это сделано для устранения негативного воздействия эротических сцен на подрастающее поколение.
Японские разработчики игр негативно отреагировали на введённые ограничения Sony. Они утверждают, что это ущемляет их права и не позволяет раскрыть свое творчество. Но компания настояла, что несет ответственность за предоставляемый контент перед игроками, поэтому не откажется от нововведения.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:10