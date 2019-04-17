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Sony ввели новую цензуру на эротический контент в играх PS4

Компания Sony ужесточила контроль над эротическим контентом в играх для PS4. Это связано со страхом навредить репутации фирмы.
Sony ввели новую цензуру на эротический контент в играх PS4

Будут введены ограничение на «обнаженку» и содержание наготы в играх для платформы PlayStation. Это сделано для устранения негативного воздействия эротических сцен на подрастающее поколение.

Японские разработчики игр негативно отреагировали на введённые ограничения Sony. Они утверждают, что это ущемляет их права и не позволяет раскрыть свое творчество. Но компания настояла, что несет ответственность за предоставляемый контент перед игроками, поэтому не откажется от нововведения.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:10

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