Аромат кофе, ванили или мяты поможет обуздать тягу к сигаретам





В ходе эксперимента ученые давали курильщикам нюхать эти запахи в момент пиковой тяги к никотину. Любимый аромат значительно уменьшал желание потянуться за сигаретой. Данный эффект удерживался в течение пяти минут. Почти 90% участников исследования согласились, что приятные запахи помогают преодолеть никотиновую зависимость.Отказ от курения всегда сопровождается тягой к сигаретам. Соответствующие пусковые механизмы могут возникать даже у людей, не куривших некоторое время. Обычно желание исчезает через 5-10 минут, а облегчить страдания могут ароматы шоколада, ванили, кофе, а также яблочные, мятные и другие приятные запахи.