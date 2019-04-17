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Аромат кофе, ванили или мяты поможет обуздать тягу к сигаретам

Специалисты Университета Питтсбурга рассказали о новом способе, облегчающем тягу к сигаретам. Помочь обуздать зависимость помогают ароматы мяты, ванили или кофе, действующие как обонятельные сигналы.
Аромат кофе, ванили или мяты поможет обуздать тягу к сигаретам

В ходе эксперимента ученые давали курильщикам нюхать эти запахи в момент пиковой тяги к никотину. Любимый аромат значительно уменьшал желание потянуться за сигаретой. Данный эффект удерживался в течение пяти минут. Почти 90% участников исследования согласились, что приятные запахи помогают преодолеть никотиновую зависимость.

Отказ от курения всегда сопровождается тягой к сигаретам. Соответствующие пусковые механизмы могут возникать даже у людей, не куривших некоторое время. Обычно желание исчезает через 5-10 минут, а облегчить страдания могут ароматы шоколада, ванили, кофе, а также яблочные, мятные и другие приятные запахи.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:17

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