Кит Харингтон решил послать всех критиков «Игры престолов» куда подальше





Звезда заявил в одном из интервью, что не хотел бы быть грубым по отношению к хейтерам, но те, кто потратят время на негативные отзывы о восьмом сезоне, «могут пойти на». Кит Харингтон очень недоволен плохими рецензиями на финальный сезон самого популярного сериала современности. Артист знает, сколько времени, сил и труда было вложено в последнюю часть, когда актеры, организаторы и члены съемочной группы выкладывались на сто процентов.«Джон Сноу» заявил, что его коллеги и съемочная команда вложили душу и сердце, чтобы создать достойный финал. Они очень сильно переживали за проект, взяв на себя большую ответственность. Он знает, сколько бессонных ночей пришлось провести, чтобы не «подвести зрителей».«Никто не любит сериал сильнее нас», - делится с репортерами знаменитость. Харингтон добавил, что он был очень рад, что команде удалось продержаться до конца.