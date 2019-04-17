Специалисты: Количество поддельных банкнот номиналом 2000 рублей резко увеличилось





Таким образом 2000-ные купюры заняли третье место в рейтинге подделок. Первое и второе достались пятитысячной и тысячной банкнотам, с результатом 6220 и 1835 единиц соответственно. Эксперты удивлены скоростью изготовления новых подделок, поскольку 2000-я купюра была введена только в 2017 году. На практике фальшивомонетчики тратят больше времени на создание «достойной» копии. Чем вызвана такая популярность этой купюры среди определенного контингента неизвестно.Наименее популярным является номинал в 200 рублей. За 2018 год было выявлено только 19 подделок.