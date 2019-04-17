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Компания Mercedes-Benz решила отозвать в России более 760 моделей

Известная компания-производитель Mercedes-Benz планирует отозвать в России более 760 своих моделей. К этому шагу автогиганта натолкнули проблемы, связанные с системой безопасности в автомобилях.

Компания Mercedes-Benz решила отозвать в России более 760 моделей

«Мерседес-Бенц Рус» проинформировала об отзыве 762 единиц немецких авто. Сюда отнесли 739 Mercedes-Benz X-Class, которые реализованы в январе-декабре минувшего года. Это связано с нарушениями в автоматической системе вызова экстренных служб. Во время аварии или другого происшествия вызов может не отправится. На пикапах собираются произвести кодировку SCN-кодирования для решения данной проблемы.

Компания отзывает и 23 машины V-Class и Mercedes-Benz Sprinter, поступившие на отечественный авторынок в январе этого года. Причина отзыва – неправильное функционирование подушки безопасности пассажира, сидящего впереди. Пластмассовая крышка, за которой и расположена подушка, способна оторваться при срабатывании защиты. Такие нюансы не гарантируют, что удерживающее средство в таком состоянии убережет человека от травм и повреждений. Специалисты планируют произвести замену панели приборов. Все работы будут проводится совершенно бесплатно для любителей немецкого автогиганта.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:32

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