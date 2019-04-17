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Виталий Милонов призвал заняться восстановлением российских святынь вместо Нотр-Дам-де-Пари

Виталий Милонов в ответ на призывы пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара посоветовал гражданам России обратить внимание на отечественные храмы. По мнению депутата Госдумы, многие памятники христианства, расположенные на территории страны, не меньше нуждаются в реставрации.
Виталий Милонов призвал заняться восстановлением российских святынь вместо Нотр-Дам-де-Пари

Милонов обратился к меценатам, готовым «на волне франкофилии» выделить средства на Нотр-Дам-де-Пари, где вечером 15 апреля вспыхнул пожар. Политик призвал российских благодетелей помочь с восстановлением нуждающихся в этом российских святынь, а Франция сможет самостоятельно справиться с реставрацией исторического здания, найдет силы и деньги для придания собору «былого великолепия».

Депутат сожалеет по поводу случившегося, но советует больше внимания уделять отечественным храмам. В России, «пожар, непрерывно полыхавший на протяжении 70 лет», разрушил сотни объектов, являющихся символами христианства и российской культуры. Милонову хочется, чтобы в РФ сначала взялись за реставрацию собственных святынь, а потом бросались на помощь другим.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:24

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