Виталий Милонов призвал заняться восстановлением российских святынь вместо Нотр-Дам-де-Пари





Милонов обратился к меценатам, готовым «на волне франкофилии» выделить средства на Нотр-Дам-де-Пари, где вечером 15 апреля вспыхнул пожар. Политик призвал российских благодетелей помочь с восстановлением нуждающихся в этом российских святынь, а Франция сможет самостоятельно справиться с реставрацией исторического здания, найдет силы и деньги для придания собору «былого великолепия».Депутат сожалеет по поводу случившегося, но советует больше внимания уделять отечественным храмам. В России, «пожар, непрерывно полыхавший на протяжении 70 лет», разрушил сотни объектов, являющихся символами христианства и российской культуры. Милонову хочется, чтобы в РФ сначала взялись за реставрацию собственных святынь, а потом бросались на помощь другим.