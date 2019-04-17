Какое отношение к русским в Казахстане





Разумеется, этнические русские, являются такой же неотъемлемой частью народа Казахстана, как и уйгуры, и татары, и многие другие!Всегда будут отдельные элементы, которые в угоду узкокорыстным целям, пытаются разжечь межнациональную вражду в республике. Но в Казахстане подобная деятельность подпадает под действие уголовного кодекса. И даже есть примеры судебного применения этой статьи, с обвинительным приговором суда.Можно услышать возражения, что русские то всё равно уезжают. Да. Уезжают. Но вот только количество выезжающих, явно свидетельствует об отсутствии политики «выдавливания» русских из Казахстана. Да и эмиграция населения не может быть в интересах ни одной страны. Сейчас из Казахстана уезжает около 15000 человек ежегодно. Цифра внушительная на первый взгляд, но вот только это всего 1% от общего числа русского населения страны, и это скорее статистическая погрешность, нежели следствие провальной внутренней политики.Так же говорится о нарушении прав русских в вопросе употребления родного языка. О каких нарушения можно говорить, если вся элита и подавляющее большинство населения страны, свободно говорят на языке Пушкина и Лермонтова (последний, кстати, прожил некоторое время в Павлодаре). Если при обращении в органы Государственной власти на русском языке, ответ вы тоже получите на русском языке. Если новый президент, Касым-Жомарт Токаев, предложил ввести обучение русскому языку в школах на ровне с казахским, с первого класса, а с пятого еще и изучение английского языка.Поэтому, смело можно констатировать, что попытки приписать межнациональный конфликт между русскими и казахами в Казахстане, являются абсолютно несостоятельными!А разве могло быть иначе? Ведь первый президент страны, Нурсултан Абишевич Назарбаев, всегда выступал за сохранение культурных связей между двумя странами.Но для продолжения такого сотрудничества, России стоит избавиться от комплекса старшего брата, при взаимодействии с Казахстаном на международной арене. Северный партнёр часто принимает важные стратегические решение без учёта интересов соседа. Да и в сфере культуры, Казахстан чаще инициирует круглые столы, выставки художников, написание альманахов, спектакли и так далее.