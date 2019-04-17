Ученые опровергли миф о продуктах с «отрицательными» калориями





Бытует мнение, что существует пища, при употреблении которой организм тратит больше энергии, чем получает от ее переваривания. Однако ученые провели исследование, в ходе которого они кормили подопытных преимущественно сельдереем. Земноводные не теряли много веса, а наоборот, сохранили четвертую часть всех добытых калорий даже после окончания пищеварительного цикла.Для проведения эксперимента ученые выбрали представителей летучих драконов. Был рассчитан коэффициент обмена веществ для выполнения базовых функций. Объем пищи был вычислен на основе данных об их жизни в природных условиях, и составил 5% от массы тела. Экскременты тщательно изучались, по ним определялось количество потраченной энергии.В ходе исследования ученые определили, что ящерицы потребляли приблизительно 33% калорий, полученных из пищи, на проведение процесса пищеварения, а 43% выводилось из организма. Оставшиеся 24% ящерицы использовали в другой деятельности. По расчетам, этой энергии хватило бы на 60 секунд. Исследователи планируют провести подобные эксперименты на людях.К продуктам, имеющим «отрицательные» калории, традиционно относят огурцы, салат латук, брокколи и, собственно, сельдерей.