АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Ученые опровергли миф о продуктах с «отрицательными» калориями

Результаты современных исследований опровергли миф о том, что сельдерей является самым диетическим продуктом, потому что для его усвоения затрачивается большее количество калорий, чем он содержит. Для включения в «легкое» меню подходят все низкокалорийные продукты.
Ученые опровергли миф о продуктах с «отрицательными» калориями

Бытует мнение, что существует пища, при употреблении которой организм тратит больше энергии, чем получает от ее переваривания. Однако ученые провели исследование, в ходе которого они кормили подопытных преимущественно сельдереем. Земноводные не теряли много веса, а наоборот, сохранили четвертую часть всех добытых калорий даже после окончания пищеварительного цикла.

Для проведения эксперимента ученые выбрали представителей летучих драконов. Был рассчитан коэффициент обмена веществ для выполнения базовых функций. Объем пищи был вычислен на основе данных об их жизни в природных условиях, и составил 5% от массы тела. Экскременты тщательно изучались, по ним определялось количество потраченной энергии.

В ходе исследования ученые определили, что ящерицы потребляли приблизительно 33% калорий, полученных из пищи, на проведение процесса пищеварения, а 43% выводилось из организма. Оставшиеся 24% ящерицы использовали в другой деятельности. По расчетам, этой энергии хватило бы на 60 секунд. Исследователи планируют провести подобные эксперименты на людях.

К продуктам, имеющим «отрицательные» калории, традиционно относят огурцы, салат латук, брокколи и, собственно, сельдерей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова рассказала о конфликте со
Ученые опровергли миф о продуктах с
Дима Билан показал «БДСМ прошлого века»
Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе
Занятия спортом делают человека
Ольга Бузова начала экономить на
Ольга Кабо призналась, что развелась с
Дочь Андрея Аршавина расплакалась на
Психолог опроверг негативное влияние
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за
Медики назвали главные причины
Иосиф Кобзон любил подшучивать над
Кардиолог рассказал о связи высокого
В Госдуме ужесточили наказание для
Анастасия Костенко ходит с перекошенным
Визит Мадонны в 3 раза повысил цены на
Как избежать плоскостопия рассказали
Ученые: Изменение климата вредит
Ученые научились набивать татуировки
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали
Эксперты не советуют отпускать домашнюю
Компания Geely представила новый
Названы пять советов для качественной
Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена,
Дмитрий Быков впал в кому в одной из
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок
Ученые нашли способ избавиться от
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о
Уфа аплодировала танцорам ансамбля
Влад Кадони снова «облапал» Ольгу
Просмотреть все новости