Ученые: Изменение климата вредит здоровью





Специалисты Корнельского университета проводили исследование в ходе которого следили за состоянием здоровья людей, деятельность которых связана со сменой климата. По данным Национального управления океанических и атмосферных явлений, уже почти полвека среднегодовая температура держится выше средней. Это сказывается на природе, а, соответственно, и на человеке. Особенно чувствуют это люди, которые перемещаются из одной климатической зоны в другую. Имеющиеся проблемы со здоровьем обостряются вплоть до угрозы жизни. Особенно страдают люди, имеющие заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы.Еще один вид опасности – это укусы насекомых. Частота регистрации болезней, передающихся от этих представителей фауны, растет в зависимости от сезона. А изменение климата приводит к продлению времени опасной активности насекомых.Существуют также исследования, которые указывают на взаимосвязь изменения климата и ростом численности психических больных. Воздействие экстремальных погодных условий и затяжные дожди повышают риски возникновения депрессий и психических атак.