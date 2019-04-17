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Ученые: Изменение климата вредит здоровью

Ученые предупредили о риске для здоровья, который связан с изменением климата. Глобальное потепление может серьезно сказаться на самочувствии.
Ученые: Изменение климата вредит здоровью

Специалисты Корнельского университета проводили исследование в ходе которого следили за состоянием здоровья людей, деятельность которых связана со сменой климата. По данным Национального управления океанических и атмосферных явлений, уже почти полвека среднегодовая температура держится выше средней. Это сказывается на природе, а, соответственно, и на человеке. Особенно чувствуют это люди, которые перемещаются из одной климатической зоны в другую. Имеющиеся проблемы со здоровьем обостряются вплоть до угрозы жизни. Особенно страдают люди, имеющие заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Еще один вид опасности – это укусы насекомых. Частота регистрации болезней, передающихся от этих представителей фауны, растет в зависимости от сезона. А изменение климата приводит к продлению времени опасной активности насекомых.

Существуют также исследования, которые указывают на взаимосвязь изменения климата и ростом численности психических больных. Воздействие экстремальных погодных условий и затяжные дожди повышают риски возникновения депрессий и психических атак.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:49

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