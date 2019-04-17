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В Госдуме ужесточили наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий более жестокое наказание для водителей, сбежавших с места ДТП. В документе имеются в виду аварии с наличием пострадавших или погибших.
В Госдуме ужесточили наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

В законе, принятом депутатами Госдумы в третьем чтении, отмечается, что водителя, скрывшегося с места ДТП, могут наказать принудительными работами на трехлетний срок или лишением свободы до четырех лет. При наличии одного погибшего, виновника аварии ожидает тюрьма на период от двух до семи лет. Если ДТП унесло жизни двум или более человек, водителю грозит до девяти лет заключения.

Нововведения, уверены парламентарии, «создадут в уголовном преследовании равные условия» для скрывшегося участника аварии, которого при задержании уже не смогут проверить на содержание алкоголя в крови, и водителя, не покинувшего место ДТП, даже будучи нетрезвым.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:06

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