Ученые нашли способ избавиться от тополиного пуха





Тополь имеет очень полезные свойства, тем более для больших городов. Он способен в больших количествах фильтровать воздух, снабжая окружающую среду кислородом. Однако его пух является большой проблемой. Мало того, что он вызывает аллергию у людей, так еще и большое его количество может привести к пожару.Ученые нашли решение этой проблеме. Поскольку пух выделяют только женские особи растения, а определить пол саженца было невозможно, это создавало определенные неудобства. Однако теперь специалисты научились определять пол молодого дерева по анализу ДНК. Стало известно, что мужские растения имеют набор полиморфизмов, наличие которых и поможет в определении гендерной принадлежности растения.