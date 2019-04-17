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Ученые нашли способ избавиться от тополиного пуха

Российские ученые нашли способ избавиться от тополиного пуха, который является не только проблемой для аллергиков, но и повышает угрозу возникновения пожаров.
Ученые нашли способ избавиться от тополиного пуха

Тополь имеет очень полезные свойства, тем более для больших городов. Он способен в больших количествах фильтровать воздух, снабжая окружающую среду кислородом. Однако его пух является большой проблемой. Мало того, что он вызывает аллергию у людей, так еще и большое его количество может привести к пожару.

Ученые нашли решение этой проблеме. Поскольку пух выделяют только женские особи растения, а определить пол саженца было невозможно, это создавало определенные неудобства. Однако теперь специалисты научились определять пол молодого дерева по анализу ДНК. Стало известно, что мужские растения имеют набор полиморфизмов, наличие которых и поможет в определении гендерной принадлежности растения.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:12

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