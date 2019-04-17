Pornhub запустил благотворительную акцию Beesexual с пчелиным порно

“Давайте не будем “гудеть вокруг куста”: пчелы гибнут с угрожающей скоростью по всей планете из-за пестицидов, отсутствия биологического разнообразия и разрушения среды обитания. За последние 10 лет пчеловоды сообщали об исчезновении 30% популяций в ульях. Это повод для серьезного беспокойства, поскольку без этих маленьких опылителей природа просто не может существовать”, - комментируют акцию в компании.





Поэтому в Pornhub поставили для себя новую задачу - обеспечить “отличный секс” всем, в том числе и “матери-природе”. На сайте запустили несколько видео, на которых запечатлены пчелы, а звук дублирован сексуальными фразами и звуками, которые издают порноактеры. С каждого просмотра такого ролика сайт пожертвует компании Honey Bee и Центру исследований медоносных пчел всю сумму монетизации.Также на ресурсе появились советы по поводу того, как улучшить ситуацию. К примеру, пчелам предлагают оставлять воду возле цветов, а огороды - не пропалывать от цветов начисто. Кроме того, стоит отказаться от фунгицидов, пестицидов и гербицидов.