АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на день рождения велосипед, который тот хотел

Супруги Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну в честь дня рождения велосипед, который тот давно хотел. Кроме того, мальчику пришлось пройти настоящий квест перед тем, как добраться до своего главного подарка.

Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на день рождения велосипед, который тот хотел


Илья и Ольга Гажиенко, ожидающие в скором времени рождения второго малыша, на днях отметили шестилетие наследника Кирилла. По такому случаю супруги подарили сыну красный велосипед, о котором, как оказалось, мальчик мечтал уже давно. Кроме того, поведала своим подписчикам в Instagram Ольга Гажиенко, они с мужем придумали для мальчика настоящий квест, в ходе прохождения которого ему предстояло выполнить множество разных и очень интересных заданий.

Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на день рождения велосипед, который тот хотел


В конце забавной игры Кирилл наконец добрался до главного подарка красного велосипеда, и оказался очень рад. Сама Ольга Гажиенко благодарит жизнь за такого сына и старается максимально продлить счастливые моменты его детства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уральский ученый разработал
Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на
«Сердце дрогнуло., душа запела»:
Евгения Феофилактова перед каждым
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли
Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с
Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли
Катя Колисниченко призналась, что смена
Разработчики Mozilla призвали Apple
Наталья Шаронова заявила, что
Саша Черно готова перестать упрекать
Светлана Бондарчук скрывает имя нового
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших
Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам
Алёна Водонаева не одобряет «заработок»
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея
Порошенко и Зеленский договорились о
Правнук Сталина назвал «моральными
Андрей Данилко вспомнил, как Алла
Ученые: На мужской бороде больше
Виктория Лопырева призналась, что даже
Названы главные факторы поддержки
Volkswagen Touareg доступен в новой
Стилист рассказал о правильной частоте
Медики назвали питательные и быстро
Алла Пугачева раскритиковала некоторые
Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли
Лина Хиди рассказала о спорной
Просмотреть все новости