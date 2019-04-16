Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на день рождения велосипед, который тот хотел

Илья и Ольга Гажиенко, ожидающие в скором времени рождения второго малыша, на днях отметили шестилетие наследника Кирилла. По такому случаю супруги подарили сыну красный велосипед, о котором, как оказалось, мальчик мечтал уже давно. Кроме того, поведала своим подписчикам в Instagram Ольга Гажиенко, они с мужем придумали для мальчика настоящий квест, в ходе прохождения которого ему предстояло выполнить множество разных и очень интересных заданий.В конце забавной игры Кирилл наконец добрался до главного подарка красного велосипеда, и оказался очень рад. Сама Ольга Гажиенко благодарит жизнь за такого сына и старается максимально продлить счастливые моменты его детства.