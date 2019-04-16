Медики рассказали, какие продукты следует исключить из рациона для защиты от выкидыша





Эксперты рекомендуют беременным воздержаться от употребления ананасов. Последние имеют в своем составе бромелайн, который заставляет шейку матки становится более мягкой, и в результате сокращений, могут приводить к выкидышу.Еще одним опасным для будущих матерей и плода является папайя. В ней есть компоненты, играющие роль природных слабительных. Увлечение этим экзотическим фруктом также повышает риск потери ребенка.По словам медиков, нежелательно в период беременности употреблять продукты из сырого молока, такие как творог или простокваша. В них есть бактерии, известные, как листерии, вызывающие осложнения во время вынашивания ребенка.Сильную боль в животе может вызывать бактерия сальмонелла, содержащаяся в яйцах. В некоторых редких случаях из-за сальмонеллеза может произойти выкидыш. Специалисты советуют быть крайне осторожными с употреблением вышеописанных продуктов, что поможет сохранить здоровье будущего малыша.