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Медики рассказали, какие продукты следует исключить из рациона для защиты от выкидыша

Каждая пятая беременность заканчивается выкидышем, утверждает статистика. Медики рассказали, какие продукты следует исключить из рациона будущим матерям для защиты от самопроизвольного аборта.

Медики рассказали, какие продукты следует исключить из рациона для защиты от выкидыша

Эксперты рекомендуют беременным воздержаться от употребления ананасов. Последние имеют в своем составе бромелайн, который заставляет шейку матки становится более мягкой, и в результате сокращений, могут приводить к выкидышу.

Еще одним опасным для будущих матерей и плода является папайя. В ней есть компоненты, играющие роль природных слабительных. Увлечение этим экзотическим фруктом также повышает риск потери ребенка.

По словам медиков, нежелательно в период беременности употреблять продукты из сырого молока, такие как творог или простокваша. В них есть бактерии, известные, как листерии, вызывающие осложнения во время вынашивания ребенка.

Сильную боль в животе может вызывать бактерия сальмонелла, содержащаяся в яйцах. В некоторых редких случаях из-за сальмонеллеза может произойти выкидыш. Специалисты советуют быть крайне осторожными с употреблением вышеописанных продуктов, что поможет сохранить здоровье будущего малыша.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:05

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