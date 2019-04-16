Ученые выяснили, что за ночные кошмары отвечает левая половина мозга
Международная группа ученых провела сканирование мозга добровольцев, в результате чего выяснилось, что левая половина мозга отвечает за ночные кошмары. Данное исследование поможет создать новые программы лечения расстройств сна.
Ученые из Великобритании, Финляндии и Швеции провели исследование при участии здоровых 17 добровольцев. В рамках эксперимента их мозг сканировали до и после сна, что позволило увидеть реакцию на эмоции во время просмотра сновидений. Выяснилось, что кошмары появляются во время дисбаланса между левой и правой половинами мозга. Ключевой оказалась асимметрия, при которой разновидность мозговой активности имеет более высокие показатели лишь в одной половине мозга.
Исследователи пришли к выводу, что большая активность в левом полушарии приводит к увеличению количества кошмаров и неприятных сновидений. Полученные результаты помогут в разработке новых методов лечения расстройств сна и стресса.
Ученые из Великобритании, Финляндии и Швеции провели исследование при участии здоровых 17 добровольцев. В рамках эксперимента их мозг сканировали до и после сна, что позволило увидеть реакцию на эмоции во время просмотра сновидений. Выяснилось, что кошмары появляются во время дисбаланса между левой и правой половинами мозга. Ключевой оказалась асимметрия, при которой разновидность мозговой активности имеет более высокие показатели лишь в одной половине мозга.
Исследователи пришли к выводу, что большая активность в левом полушарии приводит к увеличению количества кошмаров и неприятных сновидений. Полученные результаты помогут в разработке новых методов лечения расстройств сна и стресса.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:49