АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Ученые выяснили, что за ночные кошмары отвечает левая половина мозга

Международная группа ученых провела сканирование мозга добровольцев, в результате чего выяснилось, что левая половина мозга отвечает за ночные кошмары. Данное исследование поможет создать новые программы лечения расстройств сна.
Ученые выяснили, что за ночные кошмары отвечает левая половина мозга

Ученые из Великобритании, Финляндии и Швеции провели исследование при участии здоровых 17 добровольцев. В рамках эксперимента их мозг сканировали до и после сна, что позволило увидеть реакцию на эмоции во время просмотра сновидений. Выяснилось, что кошмары появляются во время дисбаланса между левой и правой половинами мозга. Ключевой оказалась асимметрия, при которой разновидность мозговой активности имеет более высокие показатели лишь в одной половине мозга.

Исследователи пришли к выводу, что большая активность в левом полушарии приводит к увеличению количества кошмаров и неприятных сновидений. Полученные результаты помогут в разработке новых методов лечения расстройств сна и стресса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«У Миры мощный фингал под глазом»:
Анна Седокова показала поклонникам свой
В Ливии замечена необычная боевая
Промсвязьбанк и Татарстан стали
Фёдор Бондарчук снимет телеверсию
Медики из Манчестера дали рекомендации
Эксперт рассказал о главных признаках
Виктория Боня не согласна с
Сергей Лазарев показал на видео падение
В Финляндии создали удобрение из
Ксения Бородина накормила маленькую
Владельцы iPad Pro не могут заводить
Ученые доказали существование кризиса
В РФ год назад предсказали возгорание в
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в
Ученые выяснили, что за ночные кошмары
Виктория Боня подтвердила, что Пьер
В прокуратуре Парижа исключают версию
Samsung презентовал ультрабюджетный
Звезду «Дома-2» Оксану Ряску могут
Алгоритм рассчитал вероятность
Концерн Geely намерен выпускать
Врачи разработали рекомендации для
На смартфоне OnePlus 6T установили
Эксперты: Информация о пользе
Влад Топалов показал на снимке спящую
Пилот королевской семьи уволился из-за
На концерте Цымбалюк-Романовской
Алиана Устиненко призналась, что в
Просмотреть все новости