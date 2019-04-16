Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-Даме с трагедией 11 сентября

Сразу после того, как Максим Галкин узнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари, он связался со знакомыми французами, чтобы выяснить ситуацию. Население Франции испытывает шок в связи с пожаром, который сравним с чувствами американцев после падения башен-близнецов в результате теракта. Максим Галкин отметил, что не считает эти трагедии соизмеримыми, но в результате причинения сильного ущерба собору культура Франции понесла потерю. Нотр-Дам де Пари является одним из трех символов Франции, наряду с Эйфелевой башней и Триумфальной аркой.Галкин отметил, что в России тоже нет равнодушных к культурной трагедии Франции. Телеведущий отмечает, что собор до сих пор жив, поскольку большая его часть устояла, а также он верит, что реставрация пройдет успешно. Артист уверен, что происшествие объединит нацию, а будущее открытие собора станет возрождением гуманистических ценностей в Европе.