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Haval H6 Coupe в России заменит модель F7

Компания Haval прекращает продажи модели H6 Coupe в России. Предполагается, что скоро вместо нее можно будет приобрести новый Haval F7.
Haval H6 Coupe в России заменит модель F7

Кроссовер с кузовом типа «купе» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. Официальная статистика гласит, что за 2018 год продано 115 таких автомобилей. Предполагается, что низкий объем продаж связан с высокой стоимостью. Цена за машину доходила до 1,5 млн рублей. Представительство компании отметило, что автомобили на складах практически закончились.

«Автостат» сообщает, что по итогам первого квартала 2019 года в России было реализовано 1452 автомобиля. На данный момент Haval на российском рынке представляют H2, H6 и H9. Но в ближайшее время появится еще новый кроссовер F7. Специалисты считают, что потенциально модель F7 может стать бестселлером марки.

Haval F7 российской сборки можно будет приобрести уже в начале июня. Планируется запуск автозавода в Тульской области, после чего автомобиль и поступит в продажу. Также сообщается о предположительных сроках начала продаж и других моделей. H9 должен появиться в автосалонах в августе, а F7x – осенью.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:59

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