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Немецкие эксперты опровергли слухи о вреде употребления куриных яиц

Эксперты организаций Немецкое общество питание (DGE) и Федеральный центр питания (BZfE) опровергли слухи о вреде употребления куриных яиц. Они отметили, людям не стоит бояться этого продукта, если у них нет серьезных болезней организма.
Немецкие эксперты опровергли слухи о вреде употребления куриных яиц

Регулярное употребление яиц не приводит к росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают немецкие эксперты. Людям не стоит бояться холестерина, содержащегося в этом продукте. Данное вещество есть в организме вне зависимости от того, какого рациона человек придерживается. Холестерин выполняет важные функции, и поэтому вырабатывается самостоятельно, он принимает участие в производстве гормонов и витамина D. Куриные яйца, имеющие в своем состояние это вещество, не могут привести к изменению его уровня во всем организме, констатируют специалисты.
Немецкие эксперты опровергли слухи о вреде употребления куриных яиц

Немецкие эксперты отмечают, в данном вопросу существует «тонкая грань», приводящая к недопонимаю и спекуляциям. Куриные яйца действительно вредны тем людям, кто уже имеет проблемы с уровнем холестерина в организме, поэтому в таком случае действительно стоит снизить употребление этого продукта. Подобные проблемы в последствии могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, о чем другие ученые и говорят в своих исследованиях. Тем не менее, людям, имеющим нормальный уровень холестерина и здоровое сердце, не стоит ограничивать себя в употреблении куриных яиц.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:30

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