Немецкие эксперты опровергли слухи о вреде употребления куриных яиц





Регулярное употребление яиц не приводит к росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают немецкие эксперты. Людям не стоит бояться холестерина, содержащегося в этом продукте. Данное вещество есть в организме вне зависимости от того, какого рациона человек придерживается. Холестерин выполняет важные функции, и поэтому вырабатывается самостоятельно, он принимает участие в производстве гормонов и витамина D. Куриные яйца, имеющие в своем состояние это вещество, не могут привести к изменению его уровня во всем организме, констатируют специалисты.Немецкие эксперты отмечают, в данном вопросу существует «тонкая грань», приводящая к недопонимаю и спекуляциям. Куриные яйца действительно вредны тем людям, кто уже имеет проблемы с уровнем холестерина в организме, поэтому в таком случае действительно стоит снизить употребление этого продукта. Подобные проблемы в последствии могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, о чем другие ученые и говорят в своих исследованиях. Тем не менее, людям, имеющим нормальный уровень холестерина и здоровое сердце, не стоит ограничивать себя в употреблении куриных яиц.