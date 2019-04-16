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Ученые нашли способ лечения опасных дегенеративных заболеваний мозга

Ученые из разных стран мира провели исследование и нашли способ, позволяющий лечит опасные дегенеративные заболевания мозга, например, болезнь Альцгеймера и хорею Хантингтона. В этом может помочь полипептид-ассоциированный комплекс (NAC).
Ученые нашли способ лечения опасных дегенеративных заболеваний мозга

Международная группа ученых, куда вошли специалисты из США, Великобритании и Германии, установили, что дегенеративные заболевания мозга происходят из-за накопления токсичных форм определенных белков (PolyQ), что в итоге приводит к образованию бляшек, сначала нарушающих работу нейронов, а затем приводящих к их гибели. Противодействует этим процессам полипептид-ассоциированный комплекс (NAC), описанный учеными еще 25 лет назад, но о подобных его свойства стало известно только в текущем исследовании. Он восстанавливает правильную структуру белков и ликвидирует те соединения, что имеют дефективные характеритсики. NAC может распознавать те вещества, что склонны к агрегации, а затем способен препятствовать образованию бляшек.

Ученые отмечают, это открытие позволит им разработать новые способы лечения опасных дегенеративных заболеваний головного мозга: болезнь Альцгеймера, хорею Хантингтона и спиноцеребеллярную атаксию. Они провели эксперимент на мышах и установили, что недостаток NAC приводил к образованию токсичных PolyQ-белков, вызывающих повреждение и гибель нейронов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:04

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