Ученые нашли способ лечения опасных дегенеративных заболеваний мозга





Международная группа ученых, куда вошли специалисты из США, Великобритании и Германии, установили, что дегенеративные заболевания мозга происходят из-за накопления токсичных форм определенных белков (PolyQ), что в итоге приводит к образованию бляшек, сначала нарушающих работу нейронов, а затем приводящих к их гибели. Противодействует этим процессам полипептид-ассоциированный комплекс (NAC), описанный учеными еще 25 лет назад, но о подобных его свойства стало известно только в текущем исследовании. Он восстанавливает правильную структуру белков и ликвидирует те соединения, что имеют дефективные характеритсики. NAC может распознавать те вещества, что склонны к агрегации, а затем способен препятствовать образованию бляшек.Ученые отмечают, это открытие позволит им разработать новые способы лечения опасных дегенеративных заболеваний головного мозга: болезнь Альцгеймера, хорею Хантингтона и спиноцеребеллярную атаксию. Они провели эксперимент на мышах и установили, что недостаток NAC приводил к образованию токсичных PolyQ-белков, вызывающих повреждение и гибель нейронов.