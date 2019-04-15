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Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет иммунитет человека

Американские ученые провели исследование и узнали, что пищевая добавка E319 существенно ослабляет иммунитет человека. Она делает организм менее защищенным от гриппа, а также приводит к его осложнениям.
Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет иммунитет человека

Об этом рассказали ученые из Мичиганского университета. Они отмечают, что пищевая добавка E319 сейчас сильно распространена и используется во множестве продуктов питания: замороженном мясе и филе рыбы, в растительных маслах, фастфуде, чипсах, сухариках, еде быстрого приготовления, соусах и многих других. Именно поэтому ученые посчитали важной задачей узнать, как это вещество влияет на организм человека, и результаты оказались неутешительными.

Пищевая добавка E319 существенно ослабляет иммунитет человека. Такие результаты были получены после эксперимента на мышах, где их кормили пищей, содержащей это вещество. Подопытные показали значительное снижение защищенности организма от разных видов гриппа, а также у них были замечены более сильные симптомы болезни, приводящие к разным осложнениям.
Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет иммунитет человека

Ученые пока не знают, почему пищевая добавка E319 имеет именно такое воздействие на человека, это станет проблемой их будущих исследований. Сейчас специалисты Мичиганского университета предположили, что дело может быть в активности белка в иммунной системе. Такие процессы приводят к уменьшению клеток, способных противостоять вирусам.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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