Ученые рассказали о преимуществах йоги для здоровья сердца





Согласно результатам масштабного исследования, опубликованным в научном издании European Journal of Cardiovascular Nursing, занятия йогой улучшают состояние пациентов с фибрилляцией предсердий. В эксперименте участвовали граждане, страдающие от наиболее распространенной пароксизмальной формы заболевания. В рамках исследования пациенты 12 недель подряд регулярно занимались йогой, что способствовало снижению частоты сердечных сокращений, по сравнению с теми пациентами, кто не практиковал упражнения.Ученые отмечают, что йога довольно разнообразна, поэтому пациентам с разными заболеваниями следует выбирать подходящие упражнения. Некоторые позы могут нанести вред, а также перед началом занятий нужно учитывать артериальное давление.