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Ученые рассказали о преимуществах йоги для здоровья сердца

Американские ученые доказали пользу йоги для снижения стресса, артериального давления, а также при ожирении и сердечных недугах. Ученые рекомендуют применять правильные упражнения для оздоровления.
Ученые рассказали о преимуществах йоги для здоровья сердца

Согласно результатам масштабного исследования, опубликованным в научном издании European Journal of Cardiovascular Nursing, занятия йогой улучшают состояние пациентов с фибрилляцией предсердий. В эксперименте участвовали граждане, страдающие от наиболее распространенной пароксизмальной формы заболевания. В рамках исследования пациенты 12 недель подряд регулярно занимались йогой, что способствовало снижению частоты сердечных сокращений, по сравнению с теми пациентами, кто не практиковал упражнения.

Ученые отмечают, что йога довольно разнообразна, поэтому пациентам с разными заболеваниями следует выбирать подходящие упражнения. Некоторые позы могут нанести вред, а также перед началом занятий нужно учитывать артериальное давление.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:03

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