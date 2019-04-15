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Эксперты рассказали о способах сэкономить на бензине

Постоянный рост цен на бензин заставляет многих автолюбителей начинать считать каждый лишний литр. Эксперты рассказали о простых способах сэкономить на топливе, не прилагая для этого много усилий и не тратя время.
Эксперты рассказали о способах сэкономить на бензине

Снижение расхода бензина очень часто находится в рациональной плоскости, отмечают специалисты. Они советуют автолюбителям внимательнее выбирать маршруты поездок, а также стараться реже тормозить и разгоняться во время движения. Еще один способ сэкономить – это всегда заправлять полный бак, и делать это только в том случае, если запас топлива находится на минимуме. Такая тактика позволит снизить число «холостых» поездок на АЗС и обратно.

По словам экспертов, отсутствие прогрева двигателя перед началом поездки – это отличный способ сэкономить бензин. В таком случае расход топлива в первый отрезок движения увеличится до 30%, поэтому таких ситуаций стоит избегать.
Эксперты рассказали о способах сэкономить на бензине

Последний совет от экспертов для автолюбителей – это поддерживать шины слегка перекачанными, но не более 0,1-0,2 атмосферы. Это позволит не только сэкономить на бензине и уменьшить его расход, но и приведет к улучшению ходовых характеристик машины – разгон станет быстрее, а управление - легче, но при этом минусом остается увеличение тормозного пути.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:51

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