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Ученые: Устойчивость к антибиотикам может зависеть от изменений климата

Немецкие ученые сумели выявить наличие связи между происходящим на Земле изменением климата и устойчивостью к различным антимикробным препаратам. Результаты научной работы были представлены на недавнем ЕККМИЗ, прошедшем в Амстердаме.
Ученые: Устойчивость к антибиотикам может зависеть от изменений климата

Устойчивость к имеющим антимикробный эффект препаратам достигает своего максимума в Средиземноморье, где ученые провели комплексное исследование. В работе учитывались данные 30 стран Европы, где зафиксирована связь повышения температур и эффективности лекарственных препаратов. На основе полученной информации, предоставленной Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, ученые определили пути распространения некоторых видов бактерий. Лабораторный анализ и компьютерное моделирование смогли выявить связь между ними, а также другие потенциальные факторы.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что климат несет значительный вклад в прогноз эффективности антимикробных препаратов.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:19

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