Ученые: Устойчивость к антибиотикам может зависеть от изменений климата





Устойчивость к имеющим антимикробный эффект препаратам достигает своего максимума в Средиземноморье, где ученые провели комплексное исследование. В работе учитывались данные 30 стран Европы, где зафиксирована связь повышения температур и эффективности лекарственных препаратов. На основе полученной информации, предоставленной Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, ученые определили пути распространения некоторых видов бактерий. Лабораторный анализ и компьютерное моделирование смогли выявить связь между ними, а также другие потенциальные факторы.В результате исследования ученые пришли к выводу, что климат несет значительный вклад в прогноз эффективности антимикробных препаратов.