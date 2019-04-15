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Эксперт нашел уязвимость в Internet Explorer, позволяющую воровать данные пользователей

Эксперт по IT-безопасности Джон Пейдж нашел уязвимость стандартного браузера Microsoft – Internet Explorer. Она позволяет хакерам воровать любые данные пользователя, имеющиеся на его компьютере, причем сделать это достаточно просто.
Эксперт нашел уязвимость в Internet Explorer, позволяющую воровать данные пользователей

Критическая уязвимость браузера Internet Explorer присутствует во всех его версиях для разных операционных систем – Windows 7, Windows 10 и Windows Server 2012 R2, сообщает эксперт по IT-безопасности. Джон Пейдж отмечает, что все дело в формате MHTML, применяемом для сохраненных пользователем веб-страниц. Почти все современные браузеры уже перешли на формат HTML, но Internet Explorer использует для этих целей старый подход.

С помощью такого файла, рассказывает эксперт по IT-безопасности, хакер может получить любые данные с компьютера пользователя. Все что ему нужно сделать – написать файл формата MHTML и заставить человека открыть его с помощью браузера Internet Explorer. Сделать это несложно, отмечает Джон Пейдж, ведь данная программа в Windows выбрана в качестве базовой для данного типа расширения. Как только пользователь откроет подобный файл – хакер сможет скачать любые данные с компьютера.
Эксперт нашел уязвимость в Internet Explorer, позволяющую воровать данные пользователей

Эксперт по IT-безопасности еще в марте обратился в Microsoft с описанием этой проблемы и просьбой исправить ее. Джон Пейдж получил ответ, из которого следует, что сотрудники компании не посчитали отмеченную уязвимость критической и не будут выпускать для нее отдельное обновление.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:54

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