Эксперты назвали главные новинки, ожидаемые на автошоу в Нью-Йорке
На автосалоне в Нью-Йорке 2019 года Hyundai, Toyota, Subaru и другие известные бренды планируют большие дебюты. Эксперты представили полный список моделей, которые следует ожидать на моторшоу.
Как отмечают эксперты, Нью-Йоркский автосалон 2019 года представит больше массовых серийных моделей. Все экземпляры авто Acura TLX PMC Edition собраны вручную в производственном центре бренда в Мэрисвилле. Ожидается, что цена на этот лимитированный выпуск составит около 30 000 долларов, а первые модели выйдут уже этим летом. Мощный седан Cadillac CT5 привлекает публику особым дизайном с наклонной линией крыши, а стоимость новинки станет известна после поступления в продажу. На моторшоу следует ожидать презентацию Fiat 124 Spider с пакетом Urbana Edition, который добавляет $995 к итоговой стоимости родстера. Гибридный Ford Escape 2020 модельного года удивит публику радикальным обликом. Компания также презентует модель Ford Mustang EcoBoost High Performance 2020 года. Бренд Hyundai готовит к показу модель Sonata 2020 года, а также внедорожник Venue.
Среди новых разработок Mercedes-Benz числятся GLC300 Coupe, Mercedes-AMG A35 и топовая версия модели. На автосалоне в Нью-Йорке появится кроссовер Mazda CX-30, который дебютировал на автосалоне в Женеве в 2019 году. Свои новые разработки также готовы представить бренды Porsche, Nissan, Volkswagen, Toyota, Subaru, Infiniti и Lincoln.
Как отмечают эксперты, Нью-Йоркский автосалон 2019 года представит больше массовых серийных моделей. Все экземпляры авто Acura TLX PMC Edition собраны вручную в производственном центре бренда в Мэрисвилле. Ожидается, что цена на этот лимитированный выпуск составит около 30 000 долларов, а первые модели выйдут уже этим летом. Мощный седан Cadillac CT5 привлекает публику особым дизайном с наклонной линией крыши, а стоимость новинки станет известна после поступления в продажу. На моторшоу следует ожидать презентацию Fiat 124 Spider с пакетом Urbana Edition, который добавляет $995 к итоговой стоимости родстера. Гибридный Ford Escape 2020 модельного года удивит публику радикальным обликом. Компания также презентует модель Ford Mustang EcoBoost High Performance 2020 года. Бренд Hyundai готовит к показу модель Sonata 2020 года, а также внедорожник Venue.
Среди новых разработок Mercedes-Benz числятся GLC300 Coupe, Mercedes-AMG A35 и топовая версия модели. На автосалоне в Нью-Йорке появится кроссовер Mazda CX-30, который дебютировал на автосалоне в Женеве в 2019 году. Свои новые разработки также готовы представить бренды Porsche, Nissan, Volkswagen, Toyota, Subaru, Infiniti и Lincoln.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:22