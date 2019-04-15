АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Аукционные предложения снижаются с интенсивностью конкуренции
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Ученые: Тяжелые металлы из организма эффективнее всего выводит кориандр

Ученые после проведения многочисленных исследований пришли к выводам, что тяжелые металлы из организма эффективнее всего выводит кориандр. Благодаря полезным свойствам эту зелень считают самым лучшим продуктом, влияющим на здоровье человека.

Ученые: Тяжелые металлы из организма эффективнее всего выводит кориандр


Кориандр богат эфирными маслами, минералами, витаминами и алкалоидами. По словам ученых, употребление в пищу зелени способствует укреплению иммунитета и защищает организм от вирусов и инфекций. Также кориандр известен своим успокаивающим и антибактериальным свойством.

В процессе проведения исследований было установлено, что кориандр может предотвратить развитие различных сердечных патологий. Зелень используют для того, чтобы бороться с болезнями дыхательной и нервной систем. Также этот продукт помогает пациентам, которые страдают от онкологических заболеваний и проблем ЖКТ. Кориандр способен вывести из организма человека около 80% шлаков и токсичных веществ, в том числе ртуть и тяжелые металлы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цитрусовые и кофе с молоком на завтрак
Певица Валерия устроила весенний
В России предлагают вакансию
Skoda показал тизер нового кроссовера
Андрей Мерзликин подразнил поклонников
Психолог назвал семь основных страхов в
Лаборатория Касперского» получит долю в
Артем Сорока вынудил бывшую девушку
Ученые: Тяжелые металлы из организма
Специалисты из США удивлены мощью
Марго Овсянникова пригласила Леру
Amazon собирается запустить собственный
Поклонники оценили фото Ирины
ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам
Российские операторы сотовой связи
Ради празднования дня рождения внука
«Его перестанут слушать свои»: Ольга
Ученые подтвердили, что
Стас Костюшкин набил «тату» в честь
В Москве Курбану Омарову сделали
Visa начала тестирование снятия
Лера Кудрявцева рассказала о мечте
Агата Муцениеце заподозрила Ксению
Ученые: Аукционные предложения
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с
Ольгу Бузову раскритиковали за
Медики рассказали о самом полезном для
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец
Врачи не рекомендуют лежать в горячей
Просмотреть все новости