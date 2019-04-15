Ученые: Тяжелые металлы из организма эффективнее всего выводит кориандр





Кориандр богат эфирными маслами, минералами, витаминами и алкалоидами. По словам ученых, употребление в пищу зелени способствует укреплению иммунитета и защищает организм от вирусов и инфекций. Также кориандр известен своим успокаивающим и антибактериальным свойством.В процессе проведения исследований было установлено, что кориандр может предотвратить развитие различных сердечных патологий. Зелень используют для того, чтобы бороться с болезнями дыхательной и нервной систем. Также этот продукт помогает пациентам, которые страдают от онкологических заболеваний и проблем ЖКТ. Кориандр способен вывести из организма человека около 80% шлаков и токсичных веществ, в том числе ртуть и тяжелые металлы.