Лолита Милявская опубликовала архивное видео к юбилею Аллы Пугачевой

Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву покорившей не один Олимп певицей, которая продолжает подниматься выше в своем творчестве. Знаменитость пожелала Примадонне не останавливаться на достигнутом, чтобы российский шоу-бизнес продолжал движение, которое благодаря такому стимулу может быть бесконечным. Милявская отметила, что народная артистка спела про настоящие чувства, как никто другой.На опубликованном архивном видео звучит голос Аллы Пугачевой, а нарезка кадров показывает проведенный концерт во Франции. Примадонна рассказывает, что ее мечтой было выступить в США, чего она добилась, а также артистка описала свои ощущения после выхода на сцену во Франции.