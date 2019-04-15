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Лолита Милявская опубликовала архивное видео к юбилею Аллы Пугачевой

На своей странице в сети Instagram певица Лолита Милявская опубликовала архивное видео, посвященное коллеге Алле Пугачевой. В своем посте артистка поздравила Примадонну с юбилеем.
Лолита Милявская опубликовала архивное видео к юбилею Аллы Пугачевой

Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву покорившей не один Олимп певицей, которая продолжает подниматься выше в своем творчестве. Знаменитость пожелала Примадонне не останавливаться на достигнутом, чтобы российский шоу-бизнес продолжал движение, которое благодаря такому стимулу может быть бесконечным. Милявская отметила, что народная артистка спела про настоящие чувства, как никто другой.

На опубликованном архивном видео звучит голос Аллы Пугачевой, а нарезка кадров показывает проведенный концерт во Франции. Примадонна рассказывает, что ее мечтой было выступить в США, чего она добилась, а также артистка описала свои ощущения после выхода на сцену во Франции.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:18

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