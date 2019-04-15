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Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе

Последний экземпляр Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе Barrett-Jackson Northeast, намеченном на 28 июня. Таким образом автомобильный бренд собирается закончить историю этой модели, а уже через 20 дней он представит новый Corvette C8.
Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе

О планах продать последний экземпляр Chevrolet Corvette C7 на аукционе Barrett-Jackson Northeast компания сообщила совсем недавно. Все вырученные средства пойдут на строительство домов для ветеранов боевых действий, а также на помощь в оплате ипотечных кредитов семьям, потерявшим кормильцев вследствие военной службы. Автомобильный бренд выставит на продажу черный Chevrolet Corvette C7, под чьим капотом расположится 6,2-литровый двигатель, способный генерировать 659 лошадиных сил. Такой агрегат способен разгонять спорткар до «сотни» всего за 3 секунды.
Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе

Несмотря на подобные внушительные характеристики Chevrolet Corvette C7 не пользуется большим спросом среди покупателей. По этой причине многие дилеры вынуждены проводить регулярные акции для стимуляции продаж, но помогает это крайне редко. Сейчас на торговых точках скопилось множество автомобилей этой модели, поэтому компания уже приняла решение отказаться от их производства в будущем, хотя изначально собиралась выпускать C7 и С8 одновременно. Аукцион должен пройти 28 июня, а уже через 20 дней состоится анонс следующей версии Chevrolet Corvette. Подробностей о новинке пока нет.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41

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