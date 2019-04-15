Ученые создали «квантовый» материал для переноса данных из мозга в компьютер





Ученые отмечают, что их новый «квантовый» материал можно использовать для целого ряда функций: прямого взаимодействия мозга человека и компьютера, передачи данных между ними, хранением воспоминаний на жестких дисках и т.д. Этот уникальный материал они назвали «никелатовой решеткой». Он способен без каких-либо посредников и других условий преобразовывать электрохимические сигналы мозга в электрическую активность, понятную современной технике.Американские ученые из Университета Пердью считают, что материал требует значительных доработок и сейчас его функционал ограничен. В настоящий момент он способен регистрировать только отдельные нейромедиаторы, но специалисты видят в нем огромный потенциал и собираются его развивать уже в ближайшем будущем.По их мнению, такое открытие позволит сделать настоящий прорыв в вопросе взаимодействия человека и техники. Люди смогут хранить, передавать и восстанавливать собственные воспоминания с помощью «никелатовой решетки», а также напрямую давать указания компьютерам и гаджетам. Ученые планируют использовать эту технологию для помощи тем, кто потерял память и другой функционал мозга.