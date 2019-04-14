АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Врачи рассказали о вирусе папилломы человека и его влиянии на организм

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из самых распространенных в современном мире заболеваний. Врачи рассказали о его влиянии на здоровье и организм в целом.
Врачи рассказали о вирусе папилломы человека и его влиянии на организм

В медицине принято выделять более 100 видов вирусов ВПЧ, сильно отличающихся друг от друга. Каждому из них присвоен собственный номер (штамм) для того, чтобы их можно было быстро диагностировать и эффективно лечить. Среди них бывают как очень опасные вирусы (высокого риска), так и нет (низкого риска). К последним относят те, что вызывают появление бородавок на половых органах, горле и в полости рта. Это те места, где обычно происходит контакт вируса с незараженным человеком. Такие типы ВПЧ лечатся довольно быстро и не задерживаются в организме человека надолго. А вот виды, относящиеся к высокому риску, могут вызывать множество осложнений и имеют шанс остаться в теле навсегда.

Врачи отмечают, что около 10 известных ВПЧ способны приводить к разным типам онкологических заболеваний. Наиболее распространенный из них – это рак шейки матки. В мире ежегодно фиксируется около 266 тысяч смертей от этой болезни и более 500 тысяч новых больных. Симптоматика ВПЧ разнообразна из-за разновидностей болезни и диагностированием может заниматься только высококвалифицированным специалистом.

Отдельно врачи отметили вакцинацию против ВПЧ. Она является достаточно эффективной, но ее желательно проводить до первого полового контакта, но также возможно и в зрелом возрасте.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали о вирусе папилломы
Владимир Пресняков прокомментировал
Стриминговый сервис Twitch выпустил
На TENAA засветился бюджетный смартфон
Bloomberg подсчитал состояние самых
Гостелерадиофонд обнародовал
Мотоцикл Pulse Autocycle с уникальным
Витас опубликовал фотографию с
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые
Фитнес-тренер рассказал, какие продукты
Появились первые изображения
Физики пытаются обнаружить
Максим Галкин провел экскурсию по замку
Дочь Юлии Началовой побывала на
В Сети презентовали концептуальную
Ученые: Анестезия для беременных женщин
Ольга Бузова задумала стать новым
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально
Двойник Дмитрия Нагиева пользуется
IIHS и EuroNCAP рассказали о самых
Ученые: Позитивные ожидания имеют
Певица Юлия Ковальчук рассказала о
Ольга Бузова заявилась на концерт в
Эксперты рассказали, помогают ли
Парень сделал предложение девушке на
Сашу Черно назвали ярчайшим примером
Андрей Разин жестко высказался об Алле
Apple тратит несколько миллионов
“Забрал эвакуатор”: Анфиса Чехова
Внешний вид шин может рассказать о
Просмотреть все новости