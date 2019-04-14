Врачи рассказали о вирусе папилломы человека и его влиянии на организм





В медицине принято выделять более 100 видов вирусов ВПЧ, сильно отличающихся друг от друга. Каждому из них присвоен собственный номер (штамм) для того, чтобы их можно было быстро диагностировать и эффективно лечить. Среди них бывают как очень опасные вирусы (высокого риска), так и нет (низкого риска). К последним относят те, что вызывают появление бородавок на половых органах, горле и в полости рта. Это те места, где обычно происходит контакт вируса с незараженным человеком. Такие типы ВПЧ лечатся довольно быстро и не задерживаются в организме человека надолго. А вот виды, относящиеся к высокому риску, могут вызывать множество осложнений и имеют шанс остаться в теле навсегда.Врачи отмечают, что около 10 известных ВПЧ способны приводить к разным типам онкологических заболеваний. Наиболее распространенный из них – это рак шейки матки. В мире ежегодно фиксируется около 266 тысяч смертей от этой болезни и более 500 тысяч новых больных. Симптоматика ВПЧ разнообразна из-за разновидностей болезни и диагностированием может заниматься только высококвалифицированным специалистом.Отдельно врачи отметили вакцинацию против ВПЧ. Она является достаточно эффективной, но ее желательно проводить до первого полового контакта, но также возможно и в зрелом возрасте.