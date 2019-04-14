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“Забрал эвакуатор”: Анфиса Чехова пожаловалась на проблемы с парковкой

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на неудачный поход в магазин. Из-за проблем с парковкой ее автомобиль эвакуировали, о чем звезда сообщила в сети Instagram.
“Забрал эвакуатор”: Анфиса Чехова пожаловалась на проблемы с парковкой

На своей странице в сети Instagram Анфиса Чехова попросила у поклонников сочувствия. Телеведущая столкнулась с неприятной ситуацией на парковке у магазина. Звезда оплатила три часа ожидания, но поставила свою машину не на то место. Ошибка вскрылась по возвращению Чеховой из магазина, когда ее автомобиль уже был эвакуирован. Как оказалось, они с сыном опоздали всего на несколько минут. Чехова отметила, что это вечернее невезение омрачило чудесный день отдыха с ребенком, поэтому попросила публику посочувствовать ей.

Поклонники артистки откликнулись на просьбу и разделили с Анфисой Чеховой ее разочарование. Некоторые подписчики признались, что понимают это чувство, поскольку иногда непонятно - угнали машину или эвакуировали, а телеведущая ответила, что не всегда задумывается о возможной краже авто.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:42

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