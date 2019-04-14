Ученые назвали пылевые бури возможной причиной осушения Марса





Аппарат TGO стал частью развернутой программы EKA и “Роскосмоса” — ExoMars. Орбитальная станция наблюдала пылевую бурю, охватившую почти всю территорию Марса в 2018 году, из-за которой NASA потеряла связь с марсоходом Opportunity. Чтобы определить, каким образом буря способна поглощать солнечный свет, были собраны данные атмосферы. В результате работы ученые из Италии, Испании, а также Польши и других государств смогли предположить, как вела себя вода во время урагана.Авторы исследования связали расположение воды в виде пара на высоте 40-80 км атмосферы с повышением температуры. Пылевая буря могла поглощать тепло, что привело к нагреванию атмосферы и образованию ледяных облаков. В новых исследованиях ученые планируют выяснить причины возникновения бурь, чего стараются достичь путем наблюдения.