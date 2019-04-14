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Ученые назвали пылевые бури возможной причиной осушения Марса

Группа ученых по итогам исследования пришла к заключению, что пылевая буря привела к высвобождению воды из атмосферы Марса. Такие выводы были сделаны в результате анализа данных, собранных Орбитальным аппаратом для изучения малых составляющих планеты.
Ученые назвали пылевые бури возможной причиной осушения Марса

Аппарат TGO стал частью развернутой программы EKA и “Роскосмоса” — ExoMars. Орбитальная станция наблюдала пылевую бурю, охватившую почти всю территорию Марса в 2018 году, из-за которой NASA потеряла связь с марсоходом Opportunity. Чтобы определить, каким образом буря способна поглощать солнечный свет, были собраны данные атмосферы. В результате работы ученые из Италии, Испании, а также Польши и других государств смогли предположить, как вела себя вода во время урагана.

Авторы исследования связали расположение воды в виде пара на высоте 40-80 км атмосферы с повышением температуры. Пылевая буря могла поглощать тепло, что привело к нагреванию атмосферы и образованию ледяных облаков. В новых исследованиях ученые планируют выяснить причины возникновения бурь, чего стараются достичь путем наблюдения.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:36

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